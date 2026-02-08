Δήμος Ηρακλειου:Συνεδριάζει τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στις 18:00 συνεδριάζει στη Λότζια το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ταξιάρχου Μαρκοπούλου προς εκτέλεση του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηρακλείου»» (απόφαση 30/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

2.Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Ιφιγένειας της Δ.Κ. Σκαλανίου, για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση βιολογικού καθαρισμού στη θέση Ραζουλιά» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου (απόφαση 32/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

3.Χορήγηση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/201.

4.Έγκριση του 10ετούς Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης των Χώρων Αστικού Πρασίνου (Χ.Α.Π.) του Δήμου Ηρακλείου.

5.Έγκριση σχεδίων για επέκταση πεζοδρομίων στις οδούς Κάσσου, Πινδάρου, και Γεωργίου Γεωργιάδη σε συνέχεια της υπερυψωμένης διάβασης πεζών στη συμβολή των οδών Ερωφίλης και Ζαχαριουδάκη, στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Υπερυψωμένων Διαβάσεων Πεζών».

6.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟΥ» Δήμου Ηρακλείου.

7.Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετονομασία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

8.Έγκριση λειτουργίας Κόμβου Ψηφιακής Ενδυνάμωσης των Ηλικιωμένων Δήμου Ηρακλείου ως Δικαιούχος Φορέας του Πιλοτικού Προγράμματος «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 77 του Ν. 5129/2024 (Α’ 124)».

9.Τροποποίηση της με αριθ. 616/2025 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου λόγω αλλαγής Αντιδημάρχων.

10.Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για να χρησιμοποιηθεί ως αύλειος χώρος των συστεγαζόμενων 20ου & 56ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου.

11.Έγκριση του αριθμ. 24/28-01-2026 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 32 Ν.1080/80.