Εξιχνιάσθηκε υπόθεση εμπρησμού στα Χανιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού για συγκρότηση συμμορίας τα μέλη της οποίας πραγματοποίησαν εμπρησμό και φθορές καθως και απόπειρα εκβίασης

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση υπόθεσης εμπρησμού σε επιχείρηση στα Χανιά.

Ειδικότερα, νυχτερινές ώρες της 19.01.2026 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε επιχείρηση ιδιοκτησίας ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου ,με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών .

Από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λογω εμπρησμού για την πρόκληση του οποίου ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί (21, 24 και 25 ετών) οι οποίο ενήργησαν μετά από εντολή αλλοδαπού.

Χθες (07.02.2026) αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν ταυτόχρονες νομότυπες έρευνες σε περιοχές των Χανίων και της Θεσσαλονίκης όπου εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν ανωτέρω ημεδαποί κατηγορούμενοι για συγκρότηση συμμορίας τα μέλη της οποίας πραγματοποίησαν εμπρησμό και φθορές .

Επιπλέον σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ανωτέρω αλλοδαπού και για απόπειρα εκβίασης σε βάρος αλλοδαπής με σκοπό τη μεταβίβαση μεγάλης ακίνητης περιουσίας στον ίδιο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν Αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

