Ο Σύλλόγος Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του – Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και μέλη της κυβέρνησης στην εκδήλωση

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο ιστορικός σύλλογος των αποδήμων Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» στην αίθουσα GRANDBALL ROOM του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια στο Σύνταγμα.

Την πίτα ευλόγησε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος Υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Ωκεανίας,τον οποίο καλωσόρισε ο πρόεδρος του συλλόγου Γεώργιος Βλατάκης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης, o διευθυντής λειτουργικού της Grecotel Δημήτρης Καλαϊτζιδάκης και πλήθος κόσμου.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο Κρητικός Σεβασμιωτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κος Μακάριος και ο ο Ρεθύμνιος καθηγητής οφθαλμολογίας κ. Γεωργιος Κυμιωνής, Ιδρυτής της «Τράπεζας μεταμόσχευσης Οφθαλμικών ιστών»

Προσωπικότητα της Χρονιάς ανακηρύχτηκε η Ακαδημαϊκός Αντωνία Τριχοπουλου, η αποκαλούμενη «μητέρα της μεσογειακής διατροφής».

Στη διάρκεια ι της εκδήλωσης επίσης, βραβεύτηκαν από τον Σύλλογο παιδιά ρεθεμνιωτών που πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων παιάνισε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και άλλα γιορτινά τραγούδια με την συνοδεία της χορωδίας σπουδαστών της Ριζαρείου Σχολής.

Το λαογραφικό συγκρότημα «ΚΡΗΤΕΣ» του Γεωργίου Πετράκη xόρεψε κρητικούς χορούς .

Ο Σύλλογος άνοιξε τις εκδηλώσεις για την επέτειο των 160 ετών από το ολοκαύτωμα της Ι. Μονής Αρκαδίου 1866 – 2026 παρουσιάζοντας επιλεγμένο μουσικό απόσπασμα του μουσικοσυνθέτη κου Δημητρίου Μαραμή από την τετραλογία του “Ερωτόκριτος , Καπεταν Μιχαλης , Ελευθ. Βενιζέλος, Στοιχειωμένοι” με εκτέλεση στο πιάνο από τον ίδιο, ως προάγγελο της επίσημης παρουσίασης του στο Μέγαρο Μουσικής.