Ρέθυμνο:Το πρόγραμμα του 11ου Φεστιβάλ Αντίβαρο

11ου Φεστιβάλ Αντίβαρου,

που επιστρέφει και φέτος στην πόλη του Ρεθύμνου με έναν πολυσυλλεκτικό κύκλο θεατρικών και καλλιτεχνικών δράσεων.

Το φεστιβάλ, το οποίο έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο σταθερά και δημιουργικά πολιτιστικά ραντεβού, αναμένεται να εξελιχθεί στο επόμενο διάστημα, φιλοξενώντας παραστάσεις για ενήλικες και παιδιά, αφηγήσεις, μουσικές δράσεις και σύγχρονες θεατρικές προσεγγίσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση και το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσα από την αφίσα, το νέο Φεστιβάλ Αντίβαρο εκτείνεται χρονικά από τα

τέλη Φεβρουαρίου έως και τον Μάιο,

παρουσιάζοντας έργα ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου, με τη συμμετοχή καταξιωμένων δημιουργών αλλά και νεότερων καλλιτεχνών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, ζωντανή μουσική, αφήγηση και χορό, καθώς και ειδικές δράσεις για παιδιά.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών, στόχος του φεστιβάλ παραμένει η ουσιαστική επαφή του κοινού με το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες, μέσα από προσεγμένες παραγωγές, ποικιλία θεματολογίας και ανοιχτό διάλογο με το κοινό.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην καλλιτεχνική ποιότητα, τη συνεργασία και την ανάδειξη διαφορετικών εκφραστικών μορφών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση και την αφίσα που δόθηκε στη δημοσιότητα, το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αντίβαρο διαμορφώνεται ως εξής:

27–28 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου

Ισμήνη της Καρόλ Φρεσέτ

Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη

σκηνοθεσία: Μανόλης Σεραγάκης

7–8 Μαρτίου

Μεσοπέλαγα του Σλαβομίρ Μρόζεκ

Β. Ξενικάκης, Ν. Ανδριγιαννάκης, Ο. Χατζηδημητρίου

Ζωντανή μουσική: Γ. Καγιαδάκης

Σκηνοθεσία: Νικολής Αβρωμάκης

13 & 20 Μαρτίου

Έρως και Ψυχή (αφήγηση και χορός)

Στέλιος Πελαγός, Ανδρομάχη Βαρδάμη

14–15 Μαρτίου

Κόντρα στον Άνεμο: Η ιπτάμενη περιπέτεια της Τίρα

Hippo Theatre Group

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ράπτης, Φώτης Δούσος

Θέατρο για παιδιά – Πρωινή παράσταση

Δεν ισχύει το εισιτήριο διαρκείας

14–15 Μαρτίου

Η Αφηγήτρια ταινιών του Ερμάν Ριβέρα Λετελιέ

Κάτια Γέρου

Σκηνοθεσία: Μάγια Πολιτάκη

21–22 Μαρτίου

Πάντοτε ζήλευα τα αποδημητικά πουλιά

Βασισμένο στις επιστολές της Ρέιτσελ Κόρι

Αγγελική Τερζενίδου

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Γκιζώτης

26–29 Μαρτίου & 2–3 Απριλίου

Πρόγονος του Άγγελου Τερζάκη

Θέατρο Αντίβαρο

Σκηνοθεσία: Μανόλης Σεραγάκης

27 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου: παράσταση με ελεύθερη είσοδο

4–5 Απριλίου

Γυμνή Πλέουσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Έλια Βεργανάκη, Αρκαδία Ψάλτη

Σκηνοθεσία: Αρκαδία Ψάλτη

21 Απριλίου

Prima Facie της Σούζυ Μίλλερ

Λένα Παπαληγούρα

Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου

Οργανωμένη μεταφορά & παρακολούθηση στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου

Δεν ισχύει το εισιτήριο διαρκείας

9–10 Μαΐου

Μπουμπόνι του Δημήτρη Μπαστοτάκη

Δήμητρα Κολλά

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πασσάς

Δεν ισχύει το εισιτήριο διαρκείας

13–14 Μαΐου

Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ντέλλας

Δεν ισχύει το εισιτήριο διαρκείας

Το Φεστιβάλ Αντίβαρο πραγματοποιείται στον χώρο του θεάτρου στη Κριτοβουλίδου 17, με τιμές εισιτηρίων 8, 10 και 12 ευρώ, ενώ το εισιτήριο διαρκείας διατίθεται στην τιμή των 50–60 ευρώ. Για κρατήσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο 6988399325.

Το Αντίβαρο έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.