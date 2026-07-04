Δήμος Μαλεβιζίου:Νέος εξοπλισμός και παιχνίδια στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Πολυδρόσου χάρη στη δωρεά της IKEA

Μια ιδιαίτερα σημαντική προσφορά πραγματοποίησε η IKEA στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Πολυδρόσου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών.

Η δωρεά περιλάμβανε την πλήρη αντικατάσταση του εξοπλισμού σε τρεις αίθουσες του παιδικού σταθμού, με νέα παιδικά καθίσματα, τραπεζάκια εργασίας, καθώς και σύγχρονα παιχνίδια δημιουργικής απασχόλησης, διαμορφώνοντας ένα ανανεωμένο, λειτουργικό και φιλικό περιβάλλον για τα παιδιά.

Η αναβάθμιση άλλαξε πλήρως την εικόνα των αιθουσών, προσφέροντας στους μικρούς μαθητές έναν χώρο που ενισχύει τη δημιουργικότητα, τη μάθηση και το παιχνίδι, σκορπίζοντας χαμόγελα και ενθουσιασμό.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της δωρεάς, τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Πολυδρόσου επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας και οι Αντιδήμαρχοι Μανόλης Πατεράκης, Μαρίνα Βογιατζή και Μανόλης Βίστης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το αποτέλεσμα της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τους εκπροσώπους της IKEA για την πολύτιμη προσφορά τους, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης ενισχύουν έμπρακτα τις δημοτικές δομές και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των παιδιών.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με επιχειρήσεις που επιδεικνύουν κοινωνική ευαισθησία δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία.

Η Δημοτική Αρχή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την IKEA για την ουσιαστική συμβολή της στην αναβάθμιση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πολυδρόσου, μια προσφορά που αποτελεί επένδυση στα παιδιά και στο μέλλον τους.