Διεθνής αναγνώριση ACCA για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ — ένα ισχυρό «διαβατήριο» για τους νέους φοιτητές

Μια εξέλιξη που αλλάζει ουσιαστικά τις προοπτικές των αυριανών φοιτητών ανακοινώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ): το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του αναγνωρίστηκε επίσημα από τον ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), τον κορυφαίο παγκόσμιο οργανισμό πιστοποίησης λογιστών και ελεγκτών.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για έναν υποψήφιο φοιτητή ή μια υποψήφια φοιτήτρια; Σημαίνει ότι, σπουδάζοντας στο Ηράκλειο, αποκτά ταυτόχρονα ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν που ζητείται σε όλο τον κόσμο — χωρίς να χρειαστεί να ξεκινήσει από το μηδέν μετά το πτυχίο.

Γιατί έχει σημασία η πιστοποίηση ACCA

Ο ACCA είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους φορείς λογιστικής και ελεγκτικής παγκοσμίως. Για να αποκτήσει κάποιος τον επαγγελματικό του τίτλο, απαιτούνται κανονικά 13 εξετάσεις. Χάρη στην αναγνώριση του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι του Τμήματος εξασφαλίζουν απαλλαγή από τις 9 — τον μέγιστο δυνατό αριθμό απαλλαγών που χορηγεί ο Οργανισμός. Με άλλα λόγια, ξεκινούν τη διεθνή τους πιστοποίηση έχοντας ήδη καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής.

Τι κερδίζει ένας φοιτητής του Τμήματος

• Απαλλαγή από 9 στις 13 εξετάσεις του ACCA, βάσει του προγράμματος σπουδών.

• Δυνατότητα εγγραφής στο πρόγραμμα ACCA Accelerate ήδη από τα φοιτητικά χρόνια, με εκπτώσεις και συνδυασμό ακαδημαϊκών σπουδών και ACCA.

• Δωρεάν πρόσβαση στο myACCA και στο πλήρες εκπαιδευτικό υλικό μέσω του ACCA Study Hub.

• Δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις ACCA πριν ακόμη πάρει το πτυχίο.

• Ενίσχυση βιογραφικού και προφίλ LinkedIn με την ένδειξη ACCA Accelerate Student (9/13) — ένα πραγματικό πλεονέκτημα όταν ψάχνει την πρώτη του δουλειά.

• Άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας στον χρηματοοικονομικό, ελεγκτικό και επιχειρηματικό κλάδο, καθώς και πρόσβαση στο Κοινό Σχήμα Εξετάσεων (JES) στην Ελλάδα μέσω της συνεργασίας ΣΟΕΛ και ACCA.

Όπως σημειώνει ο Μάριος Ευριπίδου, Business Relationship Manager του ACCA Southern Europe, η συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ ενισχύει το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ των φοιτητών, παρέχοντάς τους διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα και άμεση πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης σε κορυφαίους οργανισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς.

Σπουδές με διεθνή ορίζοντα, στην Κρήτη

Η πιστοποίηση ACCA αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ποιότητας και της διεθνούς εξωστρέφειας των σπουδών που προσφέρει το Τμήμα. Για έναν νέο που σκέφτεται πού θα σπουδάσει, το μήνυμα είναι απλό: εδώ μπορεί να συνδυάσει ένα ολοκληρωμένο πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με ένα διεθνές επαγγελματικό προσόν που ανοίγει πόρτες σε όλο τον κόσμο.

Πληροφορίες — Επικοινωνία

Δρ. Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος – Λογιστική (ESG) (agarefalakis@hmu.gr).

Δρ. Ιωάννης Πασσάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος – Χρηματοοικονομική Λογιστική (ipassas@hmu.gr)

Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην ιστοσελίδα του τμήματος: https://bat.hmu.gr

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