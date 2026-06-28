Δήμος Μαλεβιζίου:Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Όλοι Digital» για την ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε στον Δήμο Μαλεβιζίου το πρόγραμμα «Όλοι Digital», το οποίο είχε ως στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων και την εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 70 ωρών, και παρέλαβαν τα Πιστοποιητικά Παρακολούθησης σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ Γαζίου, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής τους διαδρομής.

Το πρόγραμμα «Όλοι Digital», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν με ασφάλεια, αυτονομία και αυτοπεποίθηση τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες στην καθημερινότητά τους.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι ωφελούμενοι εξοικειώθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, τις υπηρεσίες του gov.gr, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την ψηφιακή επικοινωνία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που διευκολύνουν την καθημερινή τους ζωή.

Στον χαιρετισμό της, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ενεργού Γήρανσης, Μαρίνα Βογιατζή, συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, μεταφέροντας παράλληλα και τα συγχαρητήρια του Δημάρχου Μαλεβιζίου, Μενέλαου Μποκέα. Όπως τόνισαν, «η ψηφιακή γνώση αποτελεί σήμερα πολύτιμο εργαλείο για την καθημερινή ζωή, ενισχύει την ανεξαρτησία των πολιτών και διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβασή τους στις σύγχρονες υπηρεσίες. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που επενδύουν στη γνώση, την κοινωνική συνοχή και τη διά βίου μάθηση».

Το προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ενεργού Γήρανσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνεχάρη τους εκπαιδευόμενους για τη συνέπεια, την αφοσίωση και την ενεργό συμμετοχή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.