ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Όλοι Digital» για την ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε στον Δήμο Μαλεβιζίου το πρόγραμμα «Όλοι Digital», το οποίο είχε ως στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων και την εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες.
Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 70 ωρών, και παρέλαβαν τα Πιστοποιητικά Παρακολούθησης σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ Γαζίου, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής τους διαδρομής.

Το πρόγραμμα «Όλοι Digital», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν με ασφάλεια, αυτονομία και αυτοπεποίθηση τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες στην καθημερινότητά τους.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι ωφελούμενοι εξοικειώθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, τις υπηρεσίες του gov.gr, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την ψηφιακή επικοινωνία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που διευκολύνουν την καθημερινή τους ζωή.

Στον χαιρετισμό της, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ενεργού Γήρανσης, Μαρίνα Βογιατζή, συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, μεταφέροντας παράλληλα και τα συγχαρητήρια του Δημάρχου Μαλεβιζίου, Μενέλαου Μποκέα. Όπως τόνισαν, «η ψηφιακή γνώση αποτελεί σήμερα πολύτιμο εργαλείο για την καθημερινή ζωή, ενισχύει την ανεξαρτησία των πολιτών και διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβασή τους στις σύγχρονες υπηρεσίες. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που επενδύουν στη γνώση, την κοινωνική συνοχή και τη διά βίου μάθηση».

Το προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ενεργού Γήρανσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνεχάρη τους εκπαιδευόμενους για τη συνέπεια, την αφοσίωση και την ενεργό συμμετοχή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η Κρητική Εστία προσφέρει στέγη σε φοιτητές...

0
Σε ανακοίνωσή του, το Φιλανθρωπικό-Πνευματικό Ίδρυμα «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» για...

Ομιλία Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης...

0
Ωδείο Ρεθύμνου, 28 Ιουνίου 2026 Σεβασμιώτατε, Αξιότιμοι εκπρόσωποι των Αρχών, Αξιότιμοι επισκέπτες...

Η Κρητική Εστία προσφέρει στέγη σε φοιτητές...

0
Σε ανακοίνωσή του, το Φιλανθρωπικό-Πνευματικό Ίδρυμα «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» για...

Ομιλία Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης...

0
Ωδείο Ρεθύμνου, 28 Ιουνίου 2026 Σεβασμιώτατε, Αξιότιμοι εκπρόσωποι των Αρχών, Αξιότιμοι επισκέπτες...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ομιλία Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης Γιώργη Χ. Μαρινάκη την τελετή Αναγόρευσης του Καθηγητή Νίκου Σταμπολίδη σε Επίτιμο Δημότη Ρεθύμνης
Επόμενο άρθρο
Η Κρητική Εστία προσφέρει στέγη σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Έκτακτο επίδομα ενοικίου έως 1.600€ για 50.000 δημόσιους λειτουργούς – Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

ΠΚ team ΠΚ team -
Το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Μια σημαντική οικονομική ελάφρυνση...

Η Κρητική Εστία προσφέρει στέγη σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε ανακοίνωσή του, το Φιλανθρωπικό-Πνευματικό Ίδρυμα «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» για...

Τουρισμός: Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις -...

Ομιλία Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης Γιώργη Χ. Μαρινάκη την τελετή Αναγόρευσης του Καθηγητή Νίκου Σταμπολίδη σε Επίτιμο Δημότη Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ωδείο Ρεθύμνου, 28 Ιουνίου 2026 Σεβασμιώτατε, Αξιότιμοι εκπρόσωποι των Αρχών, Αξιότιμοι επισκέπτες...