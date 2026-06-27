Η Κρητική Εστία προσφέρει στέγη σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Σε ανακοίνωσή του, το Φιλανθρωπικό-Πνευματικό Ίδρυμα «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» για την ακαδημαϊκή χρονιά 2026–2027 αναφέρει ότι δέχεται φοιτητές – σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ που κατάγονται από την Κρήτη, δεν έχουν κατοικία στην Αττική και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες.

Η αίτηση διαμονής στην Κρητική Εστία υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας μας kritikiestia.gr από 1-30 Αυγούστου 2026 και πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από το εκκαθαριστικό του οικ. έτους 2025 (ΦΕΦΠ), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ιατρική βεβαίωση παθολόγου και βεβαίωση καλής ψυχικής υγείας από δημόσιο φορέα για τον αιτούντα καθώς και ιατρική βεβαίωση σε περίπτωση σοβαρού λόγου υγείας προσώπων της οικογένειάς του.

Πληροφορίες δίνονται τηλεφωνικά από τη Γραμματεία του Ιδρύματος καθημερινά από 08:00 – 16:00 στα τηλέφωνα 210 7213321 και 210 7229771, αλλά και μέσω του mail info@kritikiestia.gr και της ιστοσελίδας μας kritikiestia.gr.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ