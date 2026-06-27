Έκτακτο επίδομα ενοικίου έως 1.600€ για 50.000 δημόσιους λειτουργούς – Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο.

Μια σημαντική οικονομική ελάφρυνση φέρνει ο νέος νόμος 5313/2026 για χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Θεσπίζεται η ετήσια επιστροφή ποσού που ισοδυναμεί με δύο ενοίκια, λειτουργώντας ως ισχυρό κίνητρο για τη στελέχωση των δομών παιδείας και υγείας στην ελληνική περιφέρεια.

Το μέτρο αφορά περίπου 50.000 δικαιούχους, δεν έχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο και το σχετικό κονδύλι αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Η ρύθμιση καλύπτει όσους μισθώνουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία λόγω των υπηρεσιακών τους αναγκών στον τόπο διορισμού τους, με σαφείς γεωγραφικούς κανόνες:

Δικαιούχοι: Εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές, ΕΕΠ, ΕΒΠ) και όλο το υγειονομικό προσωπικό (γιατροί ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, αγροτικοί, νοσηλευτές, πληρώματα ΕΚΑΒ).

Αφορά αποκλειστικά την επαρχία. Εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής δικαιούνται την ενίσχυση κανονικά.

Τα οικονομικά όρια και το «ακατάσχετο»

Το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στα 2/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος, με συγκεκριμένα «ταβάνια»:

Ανώτατο όριο έως 1.600 ευρώ ετησίως.

Προσαύξηση για παιδιά +100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο (σε διαζύγια ή σύμφωνα συμβίωσης, η προσαύξηση υπολογίζεται και στους δύο γονείς).

Το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Δεν μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες.

Η διαδικασία θα εκτελείται αυτόματα, χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης, με απευθείας διασταύρωση των στοιχείων του Ε1 και των μισθωτηρίων της ΑΑΔΕ. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η δήλωση μίσθωσης έως τις 15 Ιουλίου του έτους καταβολής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία με σκοπό την παράνομη είσπραξη, τα χρήματα θα καταλογίζονται εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, ενώ ο παραβάτης θα αποκλείεται από την ενίσχυση για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι πληρωμές

Εφάπαξ θα πιστώνεται η οικονομική ενίσχυση στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) των δικαιούχων, ο οποίος έχει δηλωθεί στο σύστημα Taxisnet, έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους.

Ωστόσο, επειδή ο νόμος έχει αναδρομική ισχύ, έχει προβλεφθεί μια ειδική διαδικασία εξπρές για την πρώτη φάση εφαρμογής: το προσωπικό που δικαιούται την αναδρομική ενίσχυση για τα μισθώματα του έτους 2024 θα δει τα χρήματα στους λογαριασμούς του εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.