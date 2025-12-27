ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Στο έργο κατασκευής του Πολιτιστικού Γαζίου ο Μενέλαος Μποκέας

Από: Team Πολ. Κρήτης

«Το Γάζι σύντομα θα αποκτήσει έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού και δημιουργίας, αντάξιο της ιστορίας και της δυναμικής του», τόνισε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, κατά την επίσκεψή του στο υπό εξέλιξη έργο μετατροπής του κτιρίου του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού Γαζίου σε κτίριο Πολιτισμού.

Πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή, που έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό έλλειμμα σε σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές. Κεντρικό στοιχείο του νέου χώρου αποτελεί η μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία θα μπορεί να φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις των φορέων της περιοχής.

Παράλληλα, στο κτίριο θα στεγαστεί η Αρχαιολογική Συλλογή Μεταξά, η οποία θα αναδειχθεί μέσα από σύγχρονη μουσειολογική μελέτη, σε έναν χώρο αντάξιο της ιστορικής και πολιτιστικής της αξίας, ενισχύοντας τον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Γαζίου.

Στο πλαίσιο του έργου «Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου από αποθήκη σε κτίριο πολιτισμού», προβλέπεται επίσης η συνολική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με δημιουργία θέσεων στάθμευσης, παρεμβάσεις πρασίνου και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός, προσβάσιμος και φιλικός προς τους πολίτες.

Κατά την επίσκεψη, ο Δήμαρχος ενημερώθηκε από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας για την πρόοδο των εργασιών. Τον κ. Μποκέα συνόδευαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαζίου Νίκος Πατραμάνης, οι Αντιδήμαρχοι Μαρίνα Βογιατζή, Χρύσα Λυρώνη, Βαγγέλης Παρασύρης, Άρης Σαλούστρος, Φάνης Κοκκινάκης και Μανόλης Βίστης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Αντιγόνη Καμπάνη, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Μαλεβιζίου.

Το έργο διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 3,1 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ρέθυμνο:Συνελήφθη γυναίκα κατηγορούμενη για...

0
Συνελήφθη χθες (26.12.2025) νυχτερινές ώρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης...

Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου...

0
Σήμερα και χθες, το Λιμενικό Σώμα διέσωσε συνολικά 492...

Team Πολ. Κρήτης
