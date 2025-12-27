ΚΡΗΤΗ

Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου – 131 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα και χθες, το Λιμενικό Σώμα διέσωσε συνολικά 492 άτομα από αλιευτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου
Το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου, το Λιμενικό Σώμα διέσωσε 131 άτομα που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου και φιλοξενήθηκαν προσωρινά σε τοπικές δομές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Την προηγούμενη ημέρα, ένα δεύτερο αλιευτικό σκάφος εντοπίστηκε 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου με 361 επιβάτες. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας με φορτηγό πλοίο ξένης σημαίας, επίσης χωρίς προβλήματα υγείας.

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που φιλοξενούνται στις δομές της Αγυιάς και της Κιτρένωσης Ρεθύμνου ξεπέρασε τις 1.100, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές. Για τον λόγο αυτό, ξεκίνησε η μεταφορά μέρους των φιλοξενούμενων σε δομές της ενδοχώρας, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ασφάλειας και φιλοξενίας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Συνελήφθη γυναίκα κατηγορούμενη για...

0
Συνελήφθη χθες (26.12.2025) νυχτερινές ώρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης...

Δήμος Μαλεβιζίου:Στο έργο κατασκευής του Πολιτιστικού Γαζίου...

0
«Το Γάζι σύντομα θα αποκτήσει έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού...

Ρέθυμνο:Συνελήφθη γυναίκα κατηγορούμενη για...

0
Συνελήφθη χθες (26.12.2025) νυχτερινές ώρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης...

Δήμος Μαλεβιζίου:Στο έργο κατασκευής του Πολιτιστικού Γαζίου...

0
«Το Γάζι σύντομα θα αποκτήσει έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:«Πάρκο γιορτινό» από τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο Πάρκο Γεωργιάδη
Επόμενο άρθρο
Δήμος Μαλεβιζίου:Στο έργο κατασκευής του Πολιτιστικού Γαζίου ο Μενέλαος Μποκέας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα αγροτικά μπλόκα

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Στα αγροτικά μπλόκα πέρασαν τα Χριστούγεννα αγρότες και κτηνοτρόφοι,...

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Το «σχέδιο τριών σταδίων» που βλέπουν οι Αρχές

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της 87χρονης Ελένης...

Θρήνος για τους τέσσερις ορειβάτες που χάθηκαν από χιονοστιβάδα

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Βαθιά συγκίνηση και πένθος προκαλεί σε ολόκληρη τη χώρα...

Σώτη Τριανταφύλλου: Στα Πανεπιστήμια πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί και η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Στην εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα τα ελληνικά πανεπιστήμια αναφέρθηκε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST