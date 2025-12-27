Ηράκλειο:«Πάρκο γιορτινό» από τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο Πάρκο Γεωργιάδη

Παραμύθια, ευχές, μυρωδιές και γεύσεις γιορτής

περιμένουν μικρούς και μεγάλους

Το δικό της «Πάρκο γιορτινό» ετοίμασε η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο Πάρκο Γεωργιάδη με παραμύθια, ταξίδια στον χριστουγεννιάτικο ουρανό, ευχές αγάπης, μυρωδιές και γεύσεις από κρητικά βοτάνια αλλά και πολύ χρώμα και ομορφιά! Οι δράσεις αυτές- όλες δωρεάν- ξεκινούν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνονται την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, πρόπαραμονή Πρωτοχρονιάς.

Στον χώρο του Πάρκου Γεωργιάδη, μικροί και μεγάλοι θα μπορέσουν να απολαύσουν μία γιορτινή βόλτα και να δώσουν στα παιδιά τη χαρά του παιγνιδιού και της γνώσης.

Το Σάββατο 27.12 και ώρα 12:00, η Ελένη Μπετεινάκη διαβάζει ένα παραμύθι γεμάτο χαρά προσφορά και αγάπη: “Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά του Εδώ και του Αλλού!” Ο Άι Βασίλης που παρακολουθεί τις σκανταλιές των καλικαντζάρων τι θα γράψει στη λίστα του;

Την Κυριακή 28.12 στις 12:00, το ηλιακό τηλεσκόπιο του ΙΤΕ θα βρίσκεται στο Πάρκο Γεωργιάδη! «Το φως των γιορτών» λοιπόν με το ηλιακό τηλεσκόπιο του ΙΤΕ, όση ώρα χρειάζεται για να φτάσει κανείς από τον Άγιο Μηνά στο Πάρκο Γεωργιάδη, τόση ώρα χρειάζεται και το φως του ήλιου για να φτάσει πίσω!

Ελάτε να δείτε από κοντά τις κηλίδες του ήλιου και να τον γνωρίσετε!

(Η δράση θα γίνει εφόσον υπάρχει ηλιοφάνεια!)

Την ίδια μέρα στις 13:00 η Ηρακλειώτισσα συγγραφέας-εικαστικός Θεοδοσία Αργυράκη-Ασαργιωτάκη περιμένει, μικρούς και μεγάλους, να φανερώσει τα μυστικά του βραβευμένου βιβλίου της “Ένα αλλιώτικο δέντρο των ευχών και της αγάπης” με τη δυνατότητα συμμετοχής στο εικαστικό δρώμενο με τις ευχές της αγάπης των Χριστουγέννων! Το δέντρο της αγάπης να ανθίζει, μ` ευχές των αστεριών να μην δακρύζει!

Τη Δευτέρα 29.12 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί ένα διαδραστικό παιχνίδι εκμάθησης κρητικών βοτάνων με την Αναστασία Καρπουζάκη από τον Ζαρό! Τίτλος της δράσης «Τα βοτανάκια μου», με ιστορίες, γέλια και ζεστό τσάι μικροί και μεγάλοι

θα μπορέσουν να μάθουν για διάφορα βότανα, να τα μυρίσουν, να τα δουν από κοντά και να μάθουν τι προσφέρει το καθένα!

Την Τρίτη 30.12 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί ένα γιορτινό Face Painting με την Νίκη Γκοράνοβα, έτσι ώστε μικροί και μεγάλοι να υποδεχτούν στολισμένοι τη νέα χρονιά!~

Καλές γιορτές!

Με τη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ!