ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Χριστούγεννα στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

25 Δεκεμβρίου 2025

Ανήμερα της Μεγάλης Δεσποτικής Εορτής των Χριστουγέννων, την Πέμπτη, 25η Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, για πρώτη φορά στην ιστορία της Τοπικής Εκκλησίας, χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Χαλέπας, του οποίου το ένα κλίτος πανηγυρίζει τη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή της του Χριστού Γεννήσεως.

Ο Σεβασμιώτατος, απευθυνόμενος προς τον Καθηγούμενο της Μονής, Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφύριο Αουάντ, τον παριστάμενο Δήμαρχο Μυλοποτάμου κ. Γεώργιο Κλάδο, τον Υποδιοικητή του 548 Α/Μ Τάγματος Πεζικού Ρεθύμνου κ. Χριστόπουλο, και το πλήθος των προσκυνητών, οι οποίοι προσήλθαν από διάφορα μέρη της Κρήτης,

αναφέρθηκε στα σωτήρια μηνύματα της Μεγάλης Εορτής των Χριστουγέννων και ευχήθηκε προς όλους τους ανθρώπους να εορτάζομε «αεί Χριστούγεννα» στην κοινωνία μας με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και τις έμψυχες εικόνες Του, τους αδελφούς μας. Ευχαρίστησε δε τον Καθηγούμενο καθώς και όλους τους ανθρώπους που διακονούν στην Ιερά Μονή από διάφορα μέρη της Μεγαλονήσου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, προσφέρθηκε πλούσια εόρτια τράπεζα προς τους πολυπληθείς προσκυνητές, η οποία συνοδεύτηκε από παραδοσιακά μουσικά όργανα, λύρα και λαούτο, και τις κατάλληλες για την περίσταση κρητικές μαντινάδες.

Ρέθυμνο:Η Εορτή της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου...

0
26 Δεκεμβρίου 2025 Το πρωί της Παρασκευής, 26ης Δεκεμβρίου 2025,...

Το σημαντικότερο ταξιδιωτικό περιοδικό του κόσμου γράφει...

0
Την κατατάσσει στη 2η θέση με τα 10 κορυφαία...

Ρέθυμνο:Η Εορτή της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και το 20ετές Μνημόσυνο του Γέροντος Ευμενίου Λαμπάκη στην Ιερά Μονή Ρουστίκων στο Ρέθυμνο
