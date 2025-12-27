ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Η Εορτή της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και το 20ετές Μνημόσυνο του Γέροντος Ευμενίου Λαμπάκη στην Ιερά Μονή Ρουστίκων στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

26 Δεκεμβρίου 2025

Το πρωί της Παρασκευής, 26ης Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και ακολούθως τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στην ιστορική Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Προφήτου Ηλιού Ρουστίκων, κατά την οποία τελέσθηκε και το 20ετές Μνημόσυνο του μακαριστού Γέροντος και Καθηγουμένου αυτής Αρχιμανδρίτου Ευμενίου Λαμπάκη.

Ο Σεβασμιώτατος, στην προσλαλιά του, αναφέρθηκε στο ιερό πρόσωπο του Γέροντος Ευμενίου, πανθομολογουμένως οσιοτρόπως βιώσαντος, με εκκλησιαστικό πνεύμα και ήθος, αδιαφήμιστη αγιότητα και διακριτική πάντοτε παρουσία στις ζωές και την πνευματική προκοπή των ανθρώπων, και ευχήθηκε πάντοτε ο τόπος μας να αναδεικνύει χαριτωμένες προσωπικότητες,

όπως ο Γέροντας Ευμένιος. Επίσης, ευχαρίστησε τον Καθηγούμενο, Πανοσιολ. Αρχιμ. Ιωάννη Κουφουδάκη, και την Αδελφότητα της Μονής καθώς και όλους τους ανθρώπους που διακονούν στο Μοναστήρι και ευχήθηκε, κατά το νέο έτος 2026, να υλοποιηθεί η υπόσχεση της Περιφέρειας Κρήτης για την αναστήλωση της μιας πτέρυγας της Ιεράς Μονής μετά και την κατάθεση των σχετικών απαραιτήτων μελετών.

Μετά την αναχώρησή του από την Ιερά Μονή Ρουστίκων ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τα Στρατόπεδα 547 και 548, όπου έγινε δεκτός από τον Διοικητή του 547 κ. Σφηναρόλη και τον Υποδιοικητή του 548 κ. Χριστόπουλο και είχε τη χαρά να απευθύνει

εόρτιες ευχές στους υπηρετούντες στρατιώτες και να γευματίσει μαζί τους, διανέμοντας και το Ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως για το έτος 2026, το οποίο είναι αφιερωμένο στον μακαριστό από Λάμπης και Σφακίων Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Θεόδωρο τον Τζεδάκη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χριστούγεννα στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

0
25 Δεκεμβρίου 2025 Ανήμερα της Μεγάλης Δεσποτικής Εορτής των Χριστουγέννων,...

Το σημαντικότερο ταξιδιωτικό περιοδικό του κόσμου γράφει...

0
Την κατατάσσει στη 2η θέση με τα 10 κορυφαία...

Χριστούγεννα στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

0
25 Δεκεμβρίου 2025 Ανήμερα της Μεγάλης Δεσποτικής Εορτής των Χριστουγέννων,...

Το σημαντικότερο ταξιδιωτικό περιοδικό του κόσμου γράφει...

0
Την κατατάσσει στη 2η θέση με τα 10 κορυφαία...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το σημαντικότερο ταξιδιωτικό περιοδικό του κόσμου γράφει ύμνους για τη γαστρονομική σκηνή της Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Χριστούγεννα στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Αικατερινίδης – Μια μεγάλη απώλεια για την λαογραφία και την Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σηματοδότησε την εξέλιξη της επιστήμης της λαογραφίας στην Ελλαδα...

Χριστούγεννα στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
25 Δεκεμβρίου 2025 Ανήμερα της Μεγάλης Δεσποτικής Εορτής των Χριστουγέννων,...

Φόροι: Ποιες φορολογικές εκκρεμότητες λήγουν το 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πέντε ημέρες απέμειναν μέχρι την εκπνοή του έτους -...

Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Ο πρωτομάρτυρας του Χριστιανισμού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST