ΚΡΗΤΗ

Νέα διάσωση μεταναστών νότια της Μεσαράς – Ανάμεσα τους μωρό 18 μηνών

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Νέο περιστατικό διάσωσης καταγράφεται στα νότια της Κρήτης, με τις αρχές να προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή 29 ατόμων, ανάμεσά τους γυναίκες και ένα βρέφος 18 μηνών, τα οποία φέρονται να βρίσκονται σε επιβαρυμένη κατάσταση υγείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διασωθέντες αναμένεται να αποβιβαστούν στα Καλά Λιμάνια εντός περίπου 40 λεπτών, ενώ έχει ήδη ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αμέσως μετά την αποβίβαση, προγραμματίζεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και υποστήριξη.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το σημαντικότερο ταξιδιωτικό περιοδικό του κόσμου γράφει...

0
Την κατατάσσει στη 2η θέση με τα 10 κορυφαία...

Τρεις χριστουγεννιάτικες ιστορίες γεμάτες ελπίδα από το...

0
Τρεις χριστουγεννιάτικες ιστορίες παρουσιάζει το Heraklion Web Radio, μεταφέροντας...

Το σημαντικότερο ταξιδιωτικό περιοδικό του κόσμου γράφει...

0
Την κατατάσσει στη 2η θέση με τα 10 κορυφαία...

Τρεις χριστουγεννιάτικες ιστορίες γεμάτες ελπίδα από το...

0
Τρεις χριστουγεννιάτικες ιστορίες παρουσιάζει το Heraklion Web Radio, μεταφέροντας...
ΠΚ team
ΠΚ team
