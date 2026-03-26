Δήμος Μαλεβιζίου:Την Κυριακή η 11η Γιορτή Πορτοκαλιού στο Φόδελε

Την Κυριακή η 11η Γιορτή Πορτοκαλιού στο Φόδελε

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το Φόδελε υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στη 11η Γιορτή Πορτοκαλιού, έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα.

Η διοργάνωση της εκδήλωσης ανήκει στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φόδελε “Δομήνικος Θεοτοκόπουλος” και στην Τοπική Κοινότητα Φόδελε, με τη στήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου, ενώ στην προετοιμασία και την επιτυχία της γιορτής συμβάλλει ολόκληρο το χωριό.

Η Γιορτή Πορτοκαλιού είναι μία γιορτή γεύσεων, αρωμάτων και χρωμάτων, αφιερωμένη στο πορτοκάλι το προϊόν που αποτελεί σήμα κατατεθέν για το Φόδελε.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες βασισμένες στο πορτοκάλι όπως γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά γλυκίσματα, κέικ, τούρτες, λικέρ, και ποτά. Παράλληλα, θα εκτίθενται χειροτεχνίες, τοπικά προϊόντα και κατασκευές εμπνευσμένες από τον πορτοκαλεώνα του Φόδελε, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής.

Η 11η Γιορτή Πορτοκαλιού θα ξεκινήσει στις 12.00 το μεσημέρι και το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικά και χορευτικά δρώμενα, δραστηριότητες για παιδιά, στην κεντρική πλατεία του Φόδελε.