Δήμος Μαλεβιζίου:Τοποθέτηση προϊσταμένων στη νέα Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, , Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδείας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τοποθέτηση προϊσταμένων στη νέα Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Μαλεβιζίου

Νέα Διεύθυνση απέκτησε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου σε συνέχεια κατάργησης του νομικού προσώπου ΔΟΚΑΠΠΑΜ. Πρόκειται για την Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδείας.

Η νέα Διεύθυνση του Δήμου διαρθρώνεται σε πέντε τμήματα στα οποία με Απόφαση του Δημάρχου Μαλεβιζίου κ. Μενέλαου Μποκέα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τοποθέτησης των Προϊσταμένων. Με βάση τη σχετική απόφαση Δημάρχου, καθήκοντα Προϊσταμένων Τμημάτων ανέλαβαν οι:

1. Μαρία Κρητσωτάκη (κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού) στο Τμήμα Παιδείας.
2. Μαρία Τερζίδου (κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας.
3. Χρυσούλα Κατσάπη (κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) στο Τμήμα Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ενεργού Γήρανσης.
4. Μαρία Τρούλη (κλάδου ΤΕ Παιδιαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας) στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής.

5. Βασιλική Περγάμαλη (κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού) στο Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδείας τοποθετήθηκε η κα. Μαρία Κρητσωτάκη (κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού). Τέλος, με Απόφαση Δημάρχου τοποθετήθηκε νέος Προϊστάμενος στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ο Νεκτάριος Ματζουρανάκης (κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού).

Ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας, συναντήθηκε μαζί τους, συνεχάρη τη νέα Αναπληρώτρια Διευθυντρία και τους νέους Προϊσταμένους Τμημάτων, τους ευχαρίστησε για τη μέχρι σήμερα προσφορά τους και τους κάλεσε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και επαγγελματισμό την προσπάθεια για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους του Μαλεβιζίου. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Μαρίνα Βογιατζή, Χρύσα Λυρώνη, και Βαγγέλης Παρασύρης καθώς και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Αντιγόνη Καμπάνη.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
