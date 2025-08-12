Κρήτη: Γεμίζουν τα ξενοδοχεία τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά τα παράπονα στην αγορά συνεχίζονται

Πολλοί έλληνες φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών και φίλων – Τι λένε στην “Π” οι τέσσερις πρόεδροι ξενοδόχων της Κρήτης.
Πλησιάζουμε στον Δεκαπενταύγουστο και τα ξενοδοχεία είναι σχεδόν γεμάτα, με πληρότητες της τάξης του 98%, σύμφωνα με την πλατφόρμα της booking.
Αυτή την περίοδο έχουμε και αρκετούς Έλληνες στην Κρήτη, πολλοί εκ των οποίων δεν μένουν σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα ή καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών και φίλων.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, Νίκο Χαλκιαδάκη, οι υψηλές πληρότητες θα συνεχιστούν μέχρι τις 20 Αυγούστου, θα ακολουθήσει μικρή πτώση και στην συνέχεια η κίνηση θα συνεχίσει να ανεβαίνει, μέχρι και τον Οκτώβριο, που οι πληρότητες θα είναι ακόμη πιο ψηλά και θα φθάσουν στα ξενοδοχεία το 90%.
Ο κ. Νίκος Χαλκιαδάκης (Ηράκλειο)
Άλλωστε, τους φθινοπωρινούς μήνες οι τιμές είναι μειωμένες περίπου κατά 30%, σε σχέση με το καλοκαίρι, και επιπλέον οι θερμοκρασίες είναι πιο ήπιες, σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Στα Χανιά και το Ρέθυμνο, τα ξενοδοχεία είναι επίσης γεμάτα αυτές τις μέρες, με το 50% των πελατών να είναι Σκανδιναβοί, ενώ πολύ κόσμο έχει και η Σητεία που την προτιμούν και πολλοί ντόπιοι από όλη την Κρήτη.
Όπως λέει -πάντως- ο πρόεδρος των ξενοδόχων, Γιάννης Κακουράκης, οι Έλληνες, κυρίως Κρητικοί, που επισκέπτονται την περιοχή, έχουν μειώσει τις μέρες διαμονής για οικονομικούς λόγους.
Ο κ. Γιάννης Κακουράκης (Σητεία)
Σε όλη την Κρήτη, η τουριστική αγορά εμφανίζεται δυσαρεστημένη, γιατί, όπως λένε οι επιχειρηματίες, υπάρχει μεν κόσμος στα μαγαζιά, αλλά έχει περιορίσει πολύ τα έξοδά του.
Οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και περιορίζονται στα απαραίτητα, κάτι που αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων.
O Μανόλης Σταματάκης, πρόεδρος ξενοδόχων των Χανίων, είπε στην «Π» ότι το 50% των επισκεπτών είναι Σκανδιναβοί και το υπόλοιπο 50% Γερμανοί, Άγγλοι, Πολωνοί, Ιταλοί, Γάλλοι.
Ο κ. Μανόλης Σταματάκης (Χανιά)
«Οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και ακούμε πολλά παράπονα από τους καταστηματάρχες», σημείωσε, επισημαίνοντας πάντως ότι η κίνηση θα συνεχιστεί δυναμικά μέχρι τον Οκτώβριο.
Στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων, Μανόλη Τσακαλάκη, οι πληρότητες τώρα είναι πάνω από 90%, αλλά «με το ζόρι κινείται η αγορά».
«Είμαστε ακριβός προορισμός, οι ταξιδιώτες δεν έχουν χρήματα και είναι φυσικό να υπάρχει γκρίνια, όταν βλέπεις 4 άτομα και στο τραπέζι νερό, ψωμί και μια σαλάτα», σχολίασε.
Ο κ. Μανόλης Τσακαλάκης (Ρέθυμνο)
Σε ρυθμούς αύξησης της τουριστικής κίνησης από το εξωτερικό -της τάξης του 4,6%- για την περίοδο Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου παραπέμπουν τα τελευταία δεδομένα από τις διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις προς την Ελλάδα, που συγκεντρώνει το “Airdata tracker”, του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Αναφορικά με το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρονιάς, τα δεδομένα του Ινστιτούτου δείχνουν ότι οι περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη.
