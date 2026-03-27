Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2026 από τη Δημοτική Επιτροπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας που συνεδρίασε την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, ενέκρινε τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2026, καθώς και τον Πίνακα Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) για την περίοδο 2026–2029.

Ο Προϋπολογισμός θα διαβιβαστεί για έλεγχο στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για την έκδοση γνώμης και στη συνέχεια θα εισαχθεί προς συζήτηση και τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας.

« Η κατάρτιση του προϋπολογισμού ήταν μια σύνθετη, δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, που απαίτησε συστηματική δουλειά και στενή συνεργασία, λόγω των νέων οδηγιών (Κ.Υ.Α.) που θεσπίστηκαν. Πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την έγκρισή του, μετά και τον έλεγχο από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας.

Πρόκειται για ένα ουσιαστικό εργαλείο, το οποίο οφείλουμε να αξιοποιήσουμε με υπευθυνότητα, με στόχο τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, την ανάπτυξη και την ευημερία του Δήμου μας», ανέφερε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST