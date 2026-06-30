Δήμος Μινώα Πεδιάδας : Στο επίκεντρο η κατοχύρωση των Κεραμικών Θραψανού ως Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου, «Ενισχύοντας την Τεχνογνωσία και την Αυθεντικότητα των Κεραμικών Θραψανού μέσω της Διανοητικής Ιδιοκτησίας» που προετοιμάζει την κατοχύρωση τους, ως Γεωγραφικής Ένδειξης, πραγματοποιήθηκε στο Θραψανό στις 22 και 23 Ιουνίου 2026,

στο πλαίσιο της συνεργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Κατά την έναρξη των εργασιών, εκπρόσωποι του ΟΒΙ παρουσίασαν το όραμα και τους βασικούς στόχους της πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας ότι βασικός σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων των τοπικών αγγειοπλαστών, ώστε τα Κεραμικά Θραψανού να προστατευθούν ως Γεωγραφική Ένδειξη και να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία. Όπως τονίστηκε,

η πρωτοβουλία αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, να συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και να δημιουργήσει σημαντικά οφέλη για το Θραψανό και την ελληνική χειροτεχνία συνολικά, μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι φάσεις υλοποίησης του έργου, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διαγνωστική μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κεραμικών Θραψανού,

τη διαμόρφωση προδιαγραφών προϊόντος, την προετοιμασία του φακέλου για την αίτηση Γεωγραφικής Ένδειξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την πραγματοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικής αξιοποίησης, προβολής και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ο WIPO εξήγησε τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, τα οποία περιλαμβάνουν τη σύνταξη προδιαγραφών για τα Κεραμικά Θραψανού, την προετοιμασία σχεδίου αίτησης για Γεωγραφική Ένδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την καθοδήγηση για διεθνή προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής

ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα το Σύστημα της Λισαβώνας για την διεθνή καταχώρηση των Γεωγραφικών Ενδείξεων, καθώς και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών εμπορικής προβολής και επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων εμπορικής προβολής.

Παρουσιάστηκαν επίσης τα σημαντικά οφέλη βιωσιμότητας που αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, όπως η ενίσχυση της προβολής και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων, η επένδυση στην επαγγελματική ανάπτυξη του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, η διατήρηση και

μεταφορά της παραδοσιακής κεραμικής τέχνης από γενιά σε γενιά, η ανάπτυξη και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, η διασύνδεση των παραγωγών με διεθνείς πλατφόρμες του WIPO, η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η προώθηση του τοπικού πολιτισμού και των παραδόσεων, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Τονίστηκε, τέλος, ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την εφαρμογή αντίστοιχων έργων και σε άλλα παραδοσιακά χειροτεχνικά προϊόντα της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Κεραμικής στο Θραψανό, συμμετείχαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας, οι Αντιδήμαρχοι Γρηγόρης Καλογερίδης και Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας και Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θραψανού Ευαγγελία Αγγελάκη, αγγειοπλάστες της περιοχής, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και κάτοικοι του Θραψανού.

Τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας εκπροσώπησαν η, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια και Διευθύντρια της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης Κατερίνα Μαργέλλου, η Δικηγόρος και Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Θεμάτων της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης Μυρτώ Λάμπρου Μάουρερ, καθώς και η Δικηγόρος του Τμήματος Διεθνών Θεμάτων της ίδιας Διεύθυνσης, Κωνσταντίνα Λυδάκη, οι οποίοι μάλιστα, στο πλαίσιο της παρουσίας τους, επισκέφθηκαν αγγειοπλαστεία της περιοχής.

Η κα Σάρα Θόιριχ (Sarah Theurich), Υπεύθυνη Προγραμμάτων στο Τμήμα για την Ανάπτυξη Συνεργασίας του Τομέα Περιφερειακής και Εθνικής Ανάπτυξης του WIPO, μετέφερε το μήνυμα του WIPO, ενώ ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου δήλωσε: «Η κατοχύρωση των Κεραμικών Θραψανού ως Γεωγραφικής Ένδειξης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία και ανάδειξη της μοναδικής κεραμικής μας παράδοσης.

Συνδέουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά με την ανάπτυξη, ενισχύουμε την αξία των τοπικών προϊόντων και δημιουργούμε νέες προοπτικές για τους αγγειοπλάστες, την τοπική οικονομία και τον τουρισμό. Ως Δήμος Μινώα Πεδιάδας στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που διαφυλάσσει την ταυτότητα του τόπου μας και δημιουργεί ευκαιρίες για το μέλλον. Η συμμετοχή των αγγειοπλαστών, των φορέων και της τοπικής κοινωνίας

επιβεβαίωσε το ισχυρό ενδιαφέρον για την προστασία, διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της μοναδικής κεραμικής παράδοσης του Θραψανού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής μας ταυτότητας».