ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στον Στείρωνα: 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του!

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Eρευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Τραγικό θάνατο βρήκε, το πρωί της Τρίτης, ένας 60χρονος αγρότης έξω από τον Στείρωνα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε τον καταπλάκωσε!

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ δυστυχώς για τον άτυχο άνδρα ο θάνατος ήταν ακαριαίος… Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 7 υπαλλήλους για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα, αλλά και ασθενοφόρο.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στην περιοχή, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
https://www.cretalive.gr/

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Team Πολ. Κρήτης
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