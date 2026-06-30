Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Ιουνίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 14:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης Προϋπολογισμού δαπανών έτους 2026 σύμφωνα με τα αιτήματα του Τμήματος Οδοποιίας, του Τμήματος Βικελαίας Βιβλιοθήκης, του Τμήματος Μουσικής Παιδείας, του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, του Τμήματος Ταμείου και του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2026, με την δημιουργία νέου κωδικού Α.Λ.Ε 030.3170105083 για την ένταξη του έργου με τίτλο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στα δημοτικά διαμερίσματα Αγίου Μύρωνα, Άνω Ασιτών, Πυργού».

3. Επικύρωση Πρακτικού Εξέτασης Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής για την «Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού – Φαρμάκων, Αναλώσιμων Ειδών και Τροφών για Σκύλους».

4. Επικύρωση πρακτικών αξιολόγησης προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής».

5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

6. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου με τίτλο: «Ενιαίο Δίκτυο Πεζοδρόμων – Ανάπλαση Οδού Δελημάρκου ΠΕ-1».

7. Έγκριση ένταξης του Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ, των εννέα (9) ΚΔΑΠ, του ΚΔΑΠΑμεΑ και των δεκαοκτώ (18) Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ηρακλείου στο μητρώο Φορέων / Δομών για τη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2026-2027, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

8. Εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας.

9. Εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για μετατροπή ωραρίου απασχόλησης από μερικής σε πλήρους απασχόλησης.

10. Εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών για κάλυψη εποχιακών αναγκών του Τμήματος Μελετών και Πρασίνου του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007.

11. Εξειδίκευση της δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Προώθησης & Υποστήριξης του Εθελοντισμού (Οργάνωση Φεστιβάλ Εθελοντισμού, Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού, Δράσεις Ενημέρωσης & Δικτύωσης Εθελοντών, Δράσεις Εθελοντισμού για τη Νεολαία, για ΑΜΕΑ κ.λ.π».

12. Εξειδίκευση της δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα ενετικά τείχη: Ετήσιο Φεστιβάλ των Τειχών 2026» (CPV: 79953000-9 Υπηρεσίες Οργάνωσης Φεστιβάλ), υπάρχει σχετική πίστωση σε βάρος του ΑΛΕ: 015.2420908012 με τίτλο: «πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές εκδηλώσεις στα Ενετικά Τείχη: Ετήσιο Φεστιβάλ των τειχών-candia walls festival” για το ποσό των 290.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

13. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για μεταφορά ποσών τραπεζικών λογαριασμών από την Τράπεζα ALPHA BANK στον λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

14. Εισήγηση και εξειδίκευσης πίστωσης του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

15. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμων ΚΟΚ που έχουν επιβληθεί σε εταιρείες ενοικιαζόμενων οχημάτων.

16. Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

17. Αποδοχή δωρεάς εννέα (9) φαρμακείων Pharma Medi kit 25/Box από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης (ΣΥ.Φ.Α.Κ.)

18. Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Σουλίου στον Πόρο, προς εξυπηρέτηση του κ. Ε.Μ.

19. Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ηροδότου, στη Νέα Αλικαρνασσό, προς εξυπηρέτηση του κ. Τ.Γ.