ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Διοργάνωση αιμοδοσίας από τον Βουλευτή Χανίων Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη την Παρασκευή 3 Ιουλίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Ιουνίου η...

0
Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 14:00 συνεδριάζει η Δημοτική...

Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μελέτη ανέγερσης...

0
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό...
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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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