ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ Διοργάνωση αιμοδοσίας από τον Βουλευτή Χανίων Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη την Παρασκευή 3 Ιουλίου Από: Team Πολ. Κρήτης Ημερομηνία: 30/06/2026 Tagsαιμοδοσίαςαλεξανδρο μαρκογιαννακηδιοργάνωση Προηγούμενο Άρθροplaceholder text Επόμενο Άρθροplaceholder text Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Ιουνίου η... 44 λεπτά ago 0 Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 14:00 συνεδριάζει η Δημοτική... Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μελέτη ανέγερσης... 1 ώρα ago 0 Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό... Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Ιουνίου η... 44 λεπτά ago 0 Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 14:00 συνεδριάζει η Δημοτική... Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μελέτη ανέγερσης... 1 ώρα ago 0 Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό... Προηγούμενο άρθροΥπογράφηκε η σύμβαση για τη μελέτη ανέγερσης νέου συγκροτήματος Φοιτητικών Εστιών του Ελληνικού Μεσογειακού ΠανεπιστημίουΕπόμενο άρθροΔήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Ιουνίου η Δημοτική Επιτροπή Team Πολ. Κρήτης Share post: FacebookXPinterestWhatsApp SubscribeI want inI've read and accept the Privacy Policy. Popular Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Ιουνίου η Δημοτική Επιτροπή Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μελέτη ανέγερσης νέου συγκροτήματος Φοιτητικών Εστιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Εργαζόμενοι: Σε κατάσταση φτώχειας το 9,7% στη χώρα μας Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και 3μηνο Ιερό Μνημόσυνο Ιεροδιδασκάλου Δημητρίου Μπεμπή Εορτολόγιο 30 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Αγίων Αποστόλων More like thisRelated Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Ιουνίου η Δημοτική Επιτροπή Team Πολ. Κρήτης - 30/06/2026 Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 14:00 συνεδριάζει η Δημοτική... Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μελέτη ανέγερσης νέου συγκροτήματος Φοιτητικών Εστιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Team Πολ. Κρήτης - 30/06/2026 Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό... Εργαζόμενοι: Σε κατάσταση φτώχειας το 9,7% στη χώρα μας Team Πολ. Κρήτης - 30/06/2026 Το ποσοστό είναι υψηλότερο από το μέσο όρο των... Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και 3μηνο Ιερό Μνημόσυνο Ιεροδιδασκάλου Δημητρίου Μπεμπή Team Πολ. Κρήτης - 30/06/2026 Το πρωί της Κυριακής, 28ης Ιουνίου 2026, ο Σεβ....