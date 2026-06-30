Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μελέτη ανέγερσης νέου συγκροτήματος Φοιτητικών Εστιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και την αναβάθμιση των υποδομών του, με την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανέγερσης νέου Συγκροτήματος Φοιτητικών Εστιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου».

Η σύμβαση καταρτίστηκε μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, εκπροσωπούμενου από τον Πρύτανη, Καθηγητή Νικόλαο Κατσαράκη, και της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων. Το συμβατικό αντικείμενο αφορά την πλήρη εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, τεχνικών περιγραφών, τευχών δημοπράτησης και αδειοδοτικών διαδικασιών, ώστε να καταστεί δυνατή η επόμενη φάση υλοποίησης του έργου.

Το νέο συγκρότημα φοιτητικών εστιών προβλέπεται να αναπτυχθεί εντός της Πανεπιστημιούπολης του ΕΛΜΕΠΑ, στην περιοχή Σταυρωμένος Ηρακλείου, και θα έχει δυναμικότητα 200 κλινών, ανταποκρινόμενο στις αυξημένες στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών του Ιδρύματος.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας 2021-2025. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 3.196.675,32 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ το ποσό της υπογεγραμμένης σύμβασης ανέρχεται σε 1.222.367,20 ευρώ με ΦΠΑ.

Ανάδοχος της μελέτης είναι η ένωση οικονομικών φορέων που αποτελείται από τις εταιρείες «Δ. Βασιλόπουλος & Συνεργάτες Ε.Ε.», «Αρχιτεκτονική ΕΠΕ Γραμματόπουλος – Πανουσάκης», «Σ. Σταθόπουλος Κ. Φάρρος Δομή Α.Ε.» και «Κ. Γεωργακόπουλος – Σ. Τσάντες & ΣΙΑ ΕΕ», με κοινό εκπρόσωπο τον Διονύσιο Βασιλόπουλο. Η επίβλεψη υλοποίησης της μελέτης θα διενεργηθεί από του μηχανικούς του Πανεπιστημίου: Χαράλαμπο Γ. Κουτρούλη,

Πρ/νο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Έρη Τζανάκη, Πρ/νη του Τμ. Μελετών και από τις μηχανικούς του Τμ. Μελέτων Κυπαρισούλα Δημητρακοπούλου και Τέρψη Μαρή.

Η συνολική προθεσμία εκπόνησης του μελετητικού αντικειμένου είναι 360 ημερολογιακές ημέρες. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και περιβαλλοντικά υπεύθυνου συγκροτήματος φοιτητικής κατοικίας.

Οι νέες εστίες θα σχεδιαστούν με βάση τις αρχές του βιοκλιματικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, με ιδιαίτερη έμφαση στη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, στην καθολική προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία και στην ποιοτική ένταξη του συγκροτήματος στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον της Πανεπιστημιούπολης. Οι τεχνικές

προδιαγραφές της μελέτης συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα του έργου, το νέο συγκρότημα θα περιλαμβάνει χώρους διαμονής, κοινόχρηστους χώρους, χώρους υποστήριξης, υποδομές σύγχρονης φοιτητικής καθημερινότητας,

καθώς και κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ιδιωτικά μπάνια στα δωμάτια, ιδιωτικοί υπαίθριοι χώροι, χώροι προετοιμασίας φαγητού, αναγνωστήρια, χώροι Η/Υ, πλυντήρια, αποθήκες, σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ψηφιακές υποδομές, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλους τους χώρους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βιωσιμότητα και την ενεργειακή απόδοση, καθώς το έργο προδιαγράφεται ώστε να ενσωματώνει παθητικά βιοκλιματικά συστήματα, ενεργητικά συστήματα διαχείρισης ενέργειας, φυτεμένα δώματα και σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματισμού. Στόχος είναι η δημιουργία υποδομών σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, που θα αποτελέσουν πρότυπο για το σύνολο του εκπαιδευτικού Campus.

Με την υπογραφή της σύμβασης, το ΕΛΜΕΠΑ εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση ωρίμανσης ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τη φοιτητική μέριμνα, την ισότιμη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και την ενίσχυση της ελκυστικότητας του Πανεπιστημίου σε φοιτητές και φοιτήτριες από την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η νέα αυτή υποδομή αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας της φοιτητικής κοινότητας, στη στήριξη των οικογενειών και στη συνολική αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.