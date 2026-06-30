Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και 3μηνο Ιερό Μνημόσυνο Ιεροδιδασκάλου Δημητρίου Μπεμπή

Το πρωί της Κυριακής, 28ης Ιουνίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και ακολούθως τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Αντωνίου Πρινέ

Ρεθύμνου, όπου τελέσθηκαν το 3μηνο Ιερό Μνημόσυνο του μακαριστού Ιεροδιδασκάλου και επί σειρά ετών Αρχιερατικού Επιτρόπου της Β΄ Περιφέρειας και Εφημερίου της Ενορίας Πρινέ, Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Μπεμπή, καθώς και το 3ετές Ιερό Μνημόσυνο του μακαριστού Ευαγγέλου, ο οποίος εξεμέτρησε το ζην σε μικρή ηλικία.

Κατά τη Θεία Λειτουργία παρέστη, συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο οποίος, προ της απολύσεως και μετά την προσλαλιά του Σεβ. Ποιμενάρχου κ. Προδρόμου, αναφέρθηκε με συγκινητικούς και διδακτικούς λόγους στον μακαριστό π. Δημήτριο Μπεμπή.

Αμφότεροι οι Αρχιερείς προέβαλαν το εκκλησιαστικό φρόνημα και το ιερατικό ήθος του μακαριστού Ιεροδιδασκάλου, ευχόμενοι πάντοτε στην Εκκλησία μας να αναδεικνύονται κληρικοί αυτού του πνευματικού διαμετρήματος.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου