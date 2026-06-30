Φοιτητική στέγη: Ενοίκια-«σοκ» σε Κρήτη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Πόσο θα πληρώσουν οι φοιτητές για μια γκαρσονιέρα

Με τις βάσεις εισαγωγής να αναμένονται στα τέλη Ιουλίου, χιλιάδες υποψήφιοι και οι οικογένειές τους αναζητούν ήδη κατοικία, όμως οι τιμές στην Κρήτη παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τις γκαρσονιέρες να ξεκινούν από 400 ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις να ξεπερνούν τα 500 ευρώ τον μήνα

Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων ανακοινώθηκαν, εντός του Ιουλίου οι επιτυχόντες πρόκειται να καταθέσουν τα μηχανογραφικά τους και μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Χιλιάδες φοιτητές, οι οποίοι σκοπεύουν να μετακινηθούν μακριά από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους, ήδη έχουν ξεκινήσει να σκέφτονται τη μετεγκατάστασή τους και την ανεύρεση φοιτητικής κατοικίας. Σε ό,τι αφορά μάλιστα τον δεύτερο κρίσιμο παράγοντα, γνωρίζουμε καλά ότι τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε δύσκολη εξίσωση για πολλούς νέους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεκινήσουν μία αυτόνομη πορεία στη ζωή τους, εξαιτίας των υψηλών ενοικίων, τα οποία πλέον έχουν γίνει απαγορευτικά για τη μέση ελληνική οικογένεια.

Στην Κρήτη, λόγω της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και της υψηλής ζήτησης, πολλοί φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα που έχουν αποφασίσει να σπουδάσουν σε κάποια τμήμα με έδρα τα τρία μεγάλα αστικά κέντρα του νησιού ξεκινούν από πολύ νωρίς το ψάξιμο και η αλήθεια είναι ότι οι επιλογές που έχουν είναι ελάχιστες, αφού η οικονομική και ποιοτική λύση δυστυχώς έχει εκλείψει εντελώς μέσα σε μία πενταετία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε ότι τον μήνα Ιούνιο, στο Ηράκλειο της Κρήτης μία γκαρσονιέρα 25-50 τ.μ., που προορίζεται για φοιτητές δίπλα στα πανεπιστήμια ή στο κέντρο του Ηρακλείου, ενοικιάζεται μεσοσταθμικά από 400 έως και 500 ευρώ τον μήνα. Οι τιμές ανεβαίνουν κατά περίπτωση, όταν το σπίτι είναι επιπλωμένο και ανακαινισμένο.

Τα δεδομένα γίνονται ακόμα πιο πιεστικά στην περίπτωση του Ρεθύμνου. Εξερευνώντας το μεγαλύτερο μέρος έγκυρων σελίδων του διαδικτύου που ασχολούνται συστηματικά με το κομμάτι της ενοικίασης κατοικιών, διαπιστώσαμε ότι οι περισσότερες διαθέσιμες γκαρσονιέρες που προορίζονται για φοιτητές, δηλαδή από 25 τ.μ.-50 τ.μ., δύσκολα πέφτουν κάτω από 500 ευρώ τον μήνα. Οι περιπτώσεις εκείνες που φτάνουν έως και 450 ευρώ ήταν ελάχιστες, εξαιτίας κυρίως της απόστασης από την πανεπιστημιούπολη του Γάλλου.

Η ίδια εικόνα κυριαρχεί και στα Χανιά, όπου για ένα σπίτι από 25 τ.μ. και πάνω οι τιμές ξεκινούν κατά μέσο όρο από 450 ευρώ τον μήνα, ανάλογα βέβαια και με την κατάσταση του σπιτιού, ενώ όλες οι περιπτώσεις των κατοικιών από 50 τ.μ. και πάνω ξεπερνούν τα 500 ευρώ τον μήνα.

Η φοιτητική στέγη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα ενοίκια κατοικιών τον Μάιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 7,7% σε ετήσια βάση, ενώ σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 αύξηση ενοικίων κατά 10,3%, ποσοστό υπερτριπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώθηκε στο 3,1%.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Δικτύου Ε-Real Estates Θεμιστοκλής Μπάκας, η αναζήτηση οικονομικής φοιτητικής κατοικίας με μίσθωμα 300 έως 350 ευρώ έχει μετατραπεί σε ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, ειδικά στην Αττική.

Αθήνα κέντρο

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που θα αναζητήσουν στέγη στις κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για σημαντικά υψηλότερα μισθώματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την έρευνα που επικαλείται ο κ. Μπάκας, το σύνολο των μισθωμάτων για φοιτητικές κατοικίες στο κέντρο της Αθήνας αυξήθηκαν μεσοσταθμικά κατά περίπου 6% σε ετήσια βάση σε σχέση με το 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2023 η συνολική αύξηση προσεγγίζει ή και ξεπερνά το 20%.

Τα ποσοστά είναι συντριπτικά, καθώς το 98,4% των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών έως 50 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας διατίθεται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ τον μήνα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η μεταβολή στις υψηλότερες κατηγορίες ενοικίων.

Σήμερα, σχεδόν 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έως 50 τ.μ. έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500 ευρώ τον μήνα, όταν το 2022 το αντίστοιχο ποσοστό περιοριζόταν μόλις στις 3 στις 10 κατοικίες. Μάλιστα, από τις διαθέσιμες κατοικίες, περίπου 4 στις 10 καταγράφουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 600 ευρώ, ενώ σχεδόν 2 στις 10 ξεπερνούν ακόμη και τα 700 ευρώ τον μήνα.

Νότια Προάστια

Με βάση την κατανομή των διαθέσιμων κατοικιών ανά κατηγορία μισθώματος, εκτιμάται ότι τα ζητούμενα μισθώματα για κατοικίες έως 50 τ.μ. στα Νότια Προάστια αυξήθηκαν μεσοσταθμικά κατά περίπου 6% σε σχέση με το 2025. Σε σύγκριση με το 2023, η συνολική αύξηση εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 10% και 15%.

Σύμφωνα με τα κάτωθι στοιχεία, η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 50 τ.μ. με ζητούμενο μίσθωμα έως 300 ευρώ είναι πρακτικά μηδενική. Παράλληλα, μόλις περίπου 1 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες καταγράφει ζητούμενο μίσθωμα από 451 έως 500 ευρώ, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνεχή συρρίκνωση των οικονομικότερων επιλογών.

Την ίδια στιγμή, το 80,1% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. διατίθεται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500 ευρώ τον μήνα, έναντι 72,66% το 2025, καταγράφοντας περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας των ακριβότερων κατηγοριών μισθωμάτων. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πλέον περίπου 8 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες στα Νότια Προάστια ζητούν ενοίκιο άνω των 500 ευρώ, ενώ σχεδόν οι μισές εξ αυτών καταγράφουν ζητούμενο μίσθωμα που ξεπερνά τα 600 ευρώ τον μήνα.

Πειραιάς

Η εικόνα που καταγράφεται στον Πειραιά επιβεβαιώνει τη σημαντική άνοδο των ζητούμενων μισθωμάτων τα τελευταία χρόνια, περιορίζοντας αισθητά τις οικονομικές επιλογές για τους φοιτητές που επιθυμούν να αναζητήσουν κατοικία στην ευρύτερη περιοχή.

Με βάση την κατανομή των διαθέσιμων κατοικιών ανά κατηγορία μισθώματος, εκτιμάται ότι τα ζητούμενα μισθώματα για κατοικίες έως 50 τ.μ. στον Πειραιά αυξήθηκαν μεσοσταθμικά κατά περίπου 8% σε σχέση με το 2025. Σε σύγκριση με το 2023, η συνολική αύξηση εκτιμάται ότι προσεγγίζει ή και ξεπερνά το 20%, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ανατίμηση της αγοράς κατοικίας στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 50 τ.μ. με ζητούμενο μίσθωμα έως 300 ευρώ είναι πλέον μηδενική, γεγονός που καταδεικνύει την πλήρη εξαφάνιση των πολύ οικονομικών επιλογών από την αγορά. Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών συγκεντρώνεται πλέον στις υψηλότερες κατηγορίες μισθωμάτων. Συγκεκριμένα, το 73,39% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ.

διατίθεται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500 ευρώ τον μήνα, έναντι 65,96% το 2025. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της αγοράς προς υψηλότερα επίπεδα τιμών.

Θεσσαλονίκη: 8 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες ζητούν ενοίκιο άνω των 400 € τον μήνα

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνεχίζει να καταγράφει έντονες ανοδικές τάσεις, περιορίζοντας σημαντικά τις διαθέσιμες οικονομικές επιλογές για τους νέους φοιτητές. Όσοι επιλέξουν να αναζητήσουν κατοικία στις κεντρικές περιοχές της πόλης θα βρεθούν αντιμέτωποι με αισθητά υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 80,18% των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών έως 50 τ.μ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης διατίθεται φέτος με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ τον μήνα, έναντι 69,96% το 2025 και 59,8% το 2024. Ουσιαστικά, πλέον σχεδόν 8 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες καταγράφονται σε αυτήν την κατηγορία μισθώματος, όταν μόλις πριν από δύο χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 6 στις 10. https://www.neakriti.gr/