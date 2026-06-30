Κρήτη: Δύο νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις 4* και 5* σε Μπαλί και Χερσόνησο

Θετική γνωμοδότηση για νέα ξενοδοχειακή μονάδα 186 κλινών στο Μπαλί Ρεθύμνου και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για ξενοδοχείο 295 κλινών στα Μάλια στην Κρήτη.

Δύο σημαντικές τουριστικές επενδύσεις στην Κρήτη προχωρούν στην αδειοδοτική τους ωρίμανση, καθώς ολοκληρώθηκαν κρίσιμα στάδια της περιβαλλοντικής διαδικασίας για την ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.

Οι αποφάσεις αφορούν αφενός τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για νέα ξενοδοχειακή μονάδα τεσσάρων αστέρων στο Μπαλί και αφετέρου την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για νέο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στα Μάλια, σηματοδοτώντας την πρόοδο δύο επενδύσεων που αναμένεται να ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν του νησιού.

Νέα μονάδα 4 αστέρων στο Μπαλί

Η πρώτη επένδυση αφορά την κατασκευή νέας ξενοδοχειακής μονάδας τεσσάρων αστέρων, δυναμικότητας 186 κλινών, με την επωνυμία ATALI 2, στη θέση Φουρνοκέφαλος, εκτός των ορίων του οικισμού Μπαλί, στη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου του Δήμου Μυλοποτάμου, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία ATALI XOTELS ΑΒΕΤΕ.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Ιουνίου 2026, γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνέχιση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των επόμενων διοικητικών διαδικασιών. Η σχετική απόφαση διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η θετική γνωμοδότηση αποτελεί ένα από τα βασικά στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς προηγείται της έκδοσης των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για την υλοποίηση της επένδυσης.

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων στα Μάλια

Παράλληλα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης εξέδωσε στις 29 Ιουνίου 2026 την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή νέας ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων, δυναμικότητας 295 κλινών, στη θέση Κουκί, στη Δημοτική Ενότητα Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου, με φορέα του έργου την εταιρεία ΛΥΔΑΚΗΣ-ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ Α.Ε.

Η απόφαση αποτελεί το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συνοδεύεται από τους περιβαλλοντικούς όρους που θα πρέπει να τηρηθούν κατά την κατασκευή και λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της επένδυσης στη Χερσόνησο συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται βεβαιώσεις του Δήμου Χερσονήσου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της μονάδας, καθώς και έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης με την Παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου.

Παράλληλα, ζητήθηκαν και ελήφθησαν γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, ενώ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διαβιβάστηκε για δημόσια διαβούλευση και συλλογή γνωμοδοτήσεων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Στη συνέχεια εκδόθηκαν θετικές γνωμοδοτήσεις από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης, την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, καθώς και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, με την επιβολή των προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων.

Οι δύο αποφάσεις προστίθενται στις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη και αφορούν την ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών υποδομών υψηλών προδιαγραφών.

Με τη θετική γνωμοδότηση για τη μονάδα τεσσάρων αστέρων στο Μπαλί και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το νέο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Χερσόνησο, προχωρούν δύο ακόμη επενδυτικά σχέδια που εισέρχονται στα επόμενα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο νέων τουριστικών αναπτύξεων στην Κρήτη.