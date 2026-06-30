Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων του Δήμου Ρεθύμνης

Με μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διάρκειας 70 ωρών, που υλοποίησε ο Δήμος Ρεθύμνης.

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα το οποίο προσέφερε στους μεγαλύτερους σε ηλικία δημότες και αντιστοίχως στις δημότισσες την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσιμες στην καθημερινότητά τους.

Ως γνωστόν, η ψηφιακή γνώση δεν αφορά μόνο τις νεότερες γενιές, αλλά αποτελεί εργαλείο ανεξαρτησίας, επικοινωνίας και ενεργής συμμετοχής στην κοινωνία.

Κάθε νέα δεξιότητα που αποκτήθηκε μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες, σε πηγές ενημέρωσης και στην επικοινωνία.

Ο Δήμος Ρεθύμνης συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενδυναμώνουν τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η μάθηση δεν έχει ηλικία και ότι η ψηφιακή μετάβαση οφείλει να περιλαμβάνει όλους τους πολίτες.

Η θερμή συμμετοχή και το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων αποτελούν την καλύτερη επιβράβευση της προσπάθειας και την αφετηρία για νέες αντίστοιχες δράσεις στο μέλλον.

Η Κοινωνική Υπηρεσία, το Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα και Άγγελος Μαλάς ευχαριστούν όλους τους συμμετέχοντες και όλες τις συμμετέχουσες και υπόσχονται επαγρύπνηση για υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων και στο μέλλον.