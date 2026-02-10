Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου «ανοίγει η αυλαία» των αποκριάτικων εκδηλώσεων με τα Τσικνίσματα στο Αρκαλοχώρι

Τα «Τσικνίσματα στο Αρκαλοχώρι» που συνδιοργανώνουν για 14η χρονιά, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ο Σύλλογος Εμπόρων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Αρκαλοχωρίου ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου με τη συμμετοχή του Συλλόγου «Λογάρι Γεύσεων», την Τσικνοπέμπτη, θα δώσουν το σύνθημα της χαράς για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Tο ραντεβού στο Αρκαλοχώρι δίδεται στις 18:30 το απόγευμα έξω από τα εμπορικά καταστήματα του Αρκαλοχωρίου, όπου οι ψησταριές θα έχουν την τιμητική τους ενώ το γαϊτανάκι και οι αποκριάτικοι χοροί από την ομάδα της Σχολής Παραδοσιακών και Παραστατικών Τεχνών «Αct with Heart” και το δημιουργικό παιχνίδι για παιδιά: « Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας», θα βάλουν τον κόσμο στο ξεχωριστό κλίμα της Αποκριάς

Οι διοργανωτές καλούν τον κόσμο να συμμετάσχει και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις που συνεχίζονται την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, με τη λαμπαδηδρομία στο Καστέλλι, το Καστελλιανό Τρελό Καρναβάλι την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και τα Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στο Θραψανό

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, απευθύνουν κάλεσμα στους δημότες να συμμετάσχουν στα μοναδικά, αποκριάτικα δρώμενα του Δήμου.