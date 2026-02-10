Δήμος Ηρακλείου:Νέος κοινόχρηστος χώρος και νέα πεζοδρόμια με την ανάπλαση της περιοχής περιμετρικά της οδού Πινδάρου στον Μασταμπά

Διαμορφώνεται η πεζή διαδρομή από την Μασταμπά προς το κέντρο της πόλης και αποδίδεται ένας νέος κοινόχρηστος χώρος στους δημότες

Σε τροχιά ανάπλασης βρίσκεται η περιοχή περιμετρικά της οδού Πινδάρου στον Μασταμπά μετά και την ομόφωνη έγκριση της μελέτης για την επέκταση των πεζοδρομίων στις οδούς Κάσσου, Πινδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδη την οποία εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 10/2.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, η νέα επέκταση των πεζοδρομίων στις παραπάνω οδούς αποτελεί παρέμβαση η οποία συναρθρώνεται με την υπερυψωμένη διάβαση πεζών στη συμβολή των οδών Ερωφίλης και Ζαχαριουδάκη με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πεζής διαδρομής από την Παναγίτσα του Μασταμπά μέχρι το κέντρο της πόλης. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εξωραϊσμού του ακινήτου επί της οδού Πινδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδη προκειμένου να αποδοθεί ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου για τους δημότες.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην απόκτηση του οικοπέδου της οδού Πινδάρου από τη Δημοτική Αρχή καθώς και στον σχεδιασμό για την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής: «Το οικόπεδο της Πινδάρου αποκτήθηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής μας Αρχής και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η διαμόρφωση του σε κοινόχρηστο χώρο. Γύρω από αυτό και περιμετρικά, αλλά και σε πολύ μεγαλύτερο εύρος,

πραγματοποιείται η παρέμβαση των υπερυψωμένων διαβάσεων που είναι πεζές διαδρομές. Μιλώντας για την οδό Πινδάρου η οποία αγκαλιάζει αυτό το τρίγωνο, από την μια μεριά είναι η Γεωργίου Γεωργιάδη, από την άλλη μεριά είναι η Πινδάρου, συνεχίζουμε την Πατριάρχου Γρηγορίου για την οποία σχεδιάζεται πεζοδρόμιο, για πεζή διαδρομή όπως τις έχουμε ονομάσει. Αυτός ο σχεδιασμός φτάνει στην Παναγίτσα του Μασταμπά και με αυτό τον τρόπο θα έχουμε μια απρόσκοπτη πεζή διαδρομή από την Παναγίτσα του Μασταμπά προς το κέντρο».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επανέλαβε ότι ο στόχος δημιουργίας πεζών διαδρομών, ο οποίος θα επιτευχθεί με τη συνάρθρωση δράσεων, είναι η απρόσκοπτη μετακίνηση με τα πόδια, το παιδικό καρότσι, ή το αναπηρικό αμαξίδιο, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα αποδοθούν σε σύντομο χρόνο: «Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να κινηθούμε χωρίς μηχανικό μέσο. Με τα πόδια αλλά και με το καροτσάκι.

Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται και πραγματοποιείται με συνάρθρωση δράσεων. Πρέπει να γεφυρώσουμε την πόλη και εσωτερικά στις πεζές διαδρομές και πρέπει να δώσουμε στους κατοίκους και σε όλους εμάς την δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε πόσο οι διαδρομές μέσα στην πόλη είναι βατές. Ότι περπατώντας από μια συνοικία στο κέντρο, εάν δεν έχεις εμπόδιο, μπορεί να μην χρειάζεσαι περισσότερα από 10 ή 15 λεπτά. Αυτό για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη είναι απολύτως αποδεκτό και μάλιστα επιθυμητό.

Οι άνθρωποι θέλουν να περπατούν όταν έχουν την δυνατότητα να το κάνουν. Πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτή την δυνατότητα και στο Ηράκλειο. Έχουμε λοιπόν εστίες αυτής της εφαρμογής με συνάρθρωση εργαλείων και θεωρώ ότι αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα έχουν αποδοθεί σε σύντομο χρόνο».

Το θέμα της έγκρισης της μελέτης για την επέκταση των πεζοδρομίων στις οδούς Κάσσου, Πινδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδη εισηγήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης ο οποίος επεσήμανε: «Λόγω της αυξημένης κίνησης πεζών κρίθηκε απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα πλέγμα πεζοδρομίων που περιλαμβάνει τις οδού Κάσσου, Πινδάρου και τυλίγει τον κοινόχρηστο χώρο που προβλέπεται από το σχέδιο πόλης. Ο κοινόχρηστος χώρος διαμορφώνεται τώρα, απομακρύνονται μπάζα και περιφράξεις προκειμένου να δοθεί σε κοινή χρήση».