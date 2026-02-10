Αναζήτηση
Για 3η χρονιά, οι «Μέρες Ραδιοφώνου» στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Για 3η χρονιά, οι «Μέρες Ραδιοφώνου» στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 – Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2026

Για μία εβδομάδα, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων φιλοξενείται η δράση «Μέρες Ραδιοφώνου» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Φεβρουαρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, θα λειτουργήσει στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου του Κέντρου, έκθεση με vintage ραδιόφωνα και συσκευές ήχου. Συλλεκτικά αντικείμενα, που όλα έχουν να διηγηθούν μια ιστορία. Συσκευές από το μεσοπόλεμο, την Κατοχή και τα χρόνια της ανασυγκρότησης και άνθησης της χώρας. Πολλά από αυτά παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Συμμετέχουν (αλφαβητικά): Γιώργος Γαβριλάκης, Μιχάλης Θεοδωράκης, Ειρήνη Καρακινού, Νίκος Λαμπράκης, Γιώργος Μητσοτάκης, Γιώργος Παπαδοκοκολάκης, Δημήτρης Ραϊνάκης, Παύλος Σουβλάκης, Νίκος Χαβρεδάκης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, καθώς και η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Χανίων.

Οι συλλέκτες θα βρίσκονται τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης στο χώρο για να ξεναγούν τους επισκέπτες.
Επιμέλεια: Λευτέρης Λαμπράκης

Την έκθεση διοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και η ΕΡΤ Χανίων.
Παραγωγή: ΑΝΛΙΜΙΤΕΝΤ Productions.

Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 20.00
Ημέρες Λειτουργίας: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 – Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2026
Ώρες λειτουργίας: 11.00 π.μ. -1.00 μ.μ. & 6.00 μ.μ.-9.00 μ.μ.

Είσοδος ελεύθερη

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
