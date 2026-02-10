Ρέθυμνο:Ξεκινούν οι εργασίες αντιμετώπισης των βραχοπτώσεων στην επαρχιακή οδό 27 τμήμα «Σταυρός -Μπαλί» από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». Υποέργο 143ο (νέο):

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» θα αρχίσουν εργασίες αντιμετώπισης των βραχοπτώσεων στην επαρχιακή οδό 27 τμήμα «Σταυρός -Μπαλί».

Μέχρι τις 25-04-2026, ημερομηνία περαίωσης του έργου κατά την διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας (κλείσιμο οδού) στο δευτερεύον Επαρχιακό δίκτυο στο τμήμα Σταυρός – Μπαλί της επαρχιακής οδού 27 της Π.Ε Ρεθύμνης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων από Μελιδόνι – Εξάντη προς το Μπαλί και η κυκλοφορία από Μπαλί προς Εξάντη-Μελιδόνι θα γίνεται μέσω του κόμβου Πανόρμου Μυλοποτάμου και της Νέας Εθνικής οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου.

Υπάρχει προσωρινή εργοταξιακή σήμανση για την απαγόρευση εισόδου στο δρόμο αλλά και εργοταξιακή σήμανση που υποδεικνύει στους οδηγούς πως θα διεξάγεται η κυκλοφορία.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην παραβιάζουν τις πινακίδες σήμανσης για την ασφάλειά τους.