Η ανάδειξη της δυναμικής του Ρεθύμνου ως ποδηλατικού προορισμού, στο επίκεντρο σύσκεψης Τμήματος Τουρισμού

Συνάντηση εργασίας στο Τμήμα Τουρισμού για τον συντονισμό των δράσεων στο πλαίσιο της απονομής του σήματος Bike Friendly Destination στον Δήμο Ρεθύμνης (2026–2029) και της διοργάνωσης πανελληνίων ποδηλατικών αγώνων

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, στα γραφεία του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης, με τη συμμετοχή του Εντεταλμένου Συμβούλου Τουρισμού και Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ρεθύμνης κ. Κωνσταντίνου Γασπαράκη και φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ποδηλάτου.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξειδίκευση και ο συντονισμός των δράσεων και των παράλληλων εκδηλώσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της απονομής του σήματος Bike Friendly Destination στον Δήμο Ρεθύμνης για την περίοδο 2026–2029, καθώς και της διοργάνωσης Πανελλήνιων Ποδηλατικών Αγώνων Κυπέλλου μικρών κατηγοριών, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στο Ρέθυμνο στις 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2026, από τον Ποδηλατικό Σύλλογο «Άτλας», με περισσότερες από 200 συμμετοχές κορυφαίων αθλητών από όλη την Ελλάδα.

Επιδίωξη των δράσεων είναι η ανάδειξη του Ρεθύμνου ως σύγχρονου και δυναμικού ποδηλατικού προορισμού, με ραγδαία εξέλιξη, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων που ενισχύουν τόσο τον αθλητικό όσο και τον θεματικό – ποδηλατικό τουρισμό.

Οι συμμετέχοντες αθλητές και οι συνοδοί τους, πέρα από τη συμμετοχή τους στους αγώνες, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την υψηλή ποιότητα των ποδηλατικών διαδρομών που προσφέρει ο Δήμος Ρεθύμνης, αγωνιζόμενοι σε μία ιδιαίτερα απαιτητική και ελκυστική διαδρομή, η οποία ξεκινά από το κέντρο της πόλης και διέρχεται από σημεία μοναδικού φυσικού κάλλους, πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως η Γέφυρα Σίμα, οι Πρασσές, η Ιερά Μονή Αρκαδίου, ο Αδελιανός Κάμπος κλπ.

Ο Δήμος Ρεθύμνης πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την κατοχή του σήματος Bike Friendly, το οποίο πιστοποιεί την ύπαρξη των απαραίτητων υποδομών και της αναγκαίας προσβασιμότητας για ποδηλάτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη περίοδο πιστοποίησης του Δήμου Ρεθύμνης, καθώς το σήμα Bike Friendly Destination απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 2021, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική και στρατηγική επένδυση της Δημοτικής Αρχής στις ποδηλατικές υποδομές και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν επιθυμίας του φορέα Bike Friendly να τιμήσει τον Δήμο Ρεθύμνης, αποφασίστηκε ότι μετά την ολοκλήρωση του πρώτου αγώνα και σε συνδυασμό με τις απονομές στους νικητές να πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση για όλους τους συμμετέχοντες με την επίσημη απονομή του σήματος Bike Friendly στον Δήμο Ρεθύμνης, καθώς και ξενάγηση των επισκεπτών με ποδήλατα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης και Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού, κ. Κωνσταντίνος Γασπαράκης, ανέφερε:

«Μετά από δύο χρόνια στη θέση ευθύνης του Υπεύθυνου Τουρισμού, το ποδήλατο αναδεικνύεται ως μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις τόσο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και του ζητήματος της στάθμευσης, όσο και για την ενίσχυση του τουρισμού μας, με σαφή στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Το Ρέθυμνο διαθέτει όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να υιοθετήσει ουσιαστικά τη νοοτροπία του ποδηλάτου και, παράλληλα, να κατοχυρώσει τη θέση του στον τουριστικό χάρτη ως ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός ποδηλατικός προορισμός».

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο υλικό που θα συλλεχθεί κατά τη διάρκεια του ποδηλατικού διημέρου, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως βασικό εργαλείο για τη μετέπειτα προβολή του Δήμου Ρεθύμνης ως ποδηλατικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι και επαγγελματίες του ποδηλάτου που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ρεθύμνης, μεταξύ των οποίων οι:

Μάρκος Αγκάμαλιαν, (Bike Time)

Κωνσταντινός Περπυράκης (BIK-e Rentals),

Μιχάλης Τρουλλινός (e-Bike Rethymno),

Αναστάσιος Αναστασάκης (Samioti Bikes),

Χαράλαμπος Σφακιανάκης (αθλητής ποδηλασίας),

Βαγγέλης Πετρουλάκης, μέλος της Επιτροπής Τουρισμού (Bike Ambassador Δήμου Ρεθύμνης),,καθώς και ο Μιχάλης Ταταράκης, Πρόεδρος του Ποδηλατικού Συλλόγου «Άτλας»,