Γνωριμία με το Τμήμα Επιστήμης καi Μηχανικής Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (ΤΕΜΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης (https://www.materials.uoc.gr/) είχε τη χαρά να καλωσορίσει και φέτος μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Κρήτης, σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση γνωριμίας με το Τμήμα και την Επιστήμη Υλικών.

Στην εκδήλωση, η οποία έγινε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στην πανεπιστημιούπολη Βουτών, συμμετείχαν περισσότεροι από 350 μαθητές από διάφορα σχολεία, κυρίως του νομού Ηρακλείου. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την Επιστήμη Υλικών, το Τμήμα, τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων του,

καθώς και τη σύνδεσή του με το τρίτο επιστημονικό πεδίο (όπου προστέθηκε για πρώτη φορά το 2025). Είχαν την ευκαιρία επίσης να συμμετέχουν σε απλά πειράματα σύνθεσης υλικών ή επίδειξής των ασυνήθιστων και εξωτικών σε κάποιες περιπτώσεις ιδιοτήτων τους,

τα οποία παρουσίασαν μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος. Μέσω των πειραμάτων αυτών οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αντιληφθούν τη μαγεία της Επιστήμης Υλικών και την εγγενή παρουσία και σύνδεσή της τόσο με φαινόμενα και αντικείμενα της καθημερινής εμπειρίας (π.χ. πλαστικά, καλλυντικά) όσο και με διατάξεις υψηλής τεχνολογίας (φωτοβολταϊκά, LED, κ.ά.).

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου, κ. Α. Φουντουλάκης, και η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κα. Μαρία Βαμβακάκη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών είναι ένα από τα νεότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ιδρύθηκε το 2001, στα πρότυπα ανάλογων Τμημάτων του εξωτερικού, σε αναγνώριση του καίριου ρόλου της επιστήμης, της τεχνολογίας και της μηχανικής υλικών στις σύγχρονες βιομηχανικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Πέρα από το τεράστιο εύρος εφαρμογών της,

η Επιστήμη και Μηχανική Υλικών είναι ένα ιδιαίτερα ελκυστικό επιστημονικό πεδίο, καθώς έχει στοιχεία από όλο τον κλάδο STEM, και συνδυάζει Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Βιολογία, και Επιστήμη Υπολογιστών. Ως εκ τούτου οι ορίζοντες των αποφοίτων του Τμήματος, τόσο από πλευράς περαιτέρω εκπαίδευσης όσο και από πλευράς επαγγελματικής κατάρτισης, είναι ιδιαίτερα ευρείς.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του, https://www.materials.uoc.gr