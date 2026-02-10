Στον εορτασμό του Πολιούχου του Κρουσώνα Αγίου Χαραλάμπους ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Χαραλάμπους, Πολιούχου του Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου, συμμετείχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Περιφερειάρχης παρακολούθησε την Θεία Λειτουργία και ακολούθησε την περιφορά της Ιεράς Εικόνας στους δρόμους του οικισμού, συνοδευόμενος από εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, φορείς της περιοχής και πλήθος πιστών που κατέκλυσαν το ιστορικό κεφαλοχώρι για να τιμήσουν τον προστάτη Άγιό τους.

Στον εορτασμό παραβρέθηκαν ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δαίδαλος Α.Ε. Κώστας Φασουλάκης.

Μετά το πέρας της λιτανείας, ο Σταύρος Αρναουτάκης αντάλλαξε ευχές με τους κατοίκους του Κρουσώνα για τη μεγάλη γιορτή του χωριού.