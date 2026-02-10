Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Στον εορτασμό του Πολιούχου του Κρουσώνα Αγίου Χαραλάμπους ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Χαραλάμπους, Πολιούχου του Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου, συμμετείχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Περιφερειάρχης παρακολούθησε την Θεία Λειτουργία και ακολούθησε την περιφορά της Ιεράς Εικόνας στους δρόμους του οικισμού, συνοδευόμενος από εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, φορείς της περιοχής και πλήθος πιστών που κατέκλυσαν το ιστορικό κεφαλοχώρι για να τιμήσουν τον προστάτη Άγιό τους.

Στον εορτασμό παραβρέθηκαν ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δαίδαλος Α.Ε. Κώστας Φασουλάκης.
Μετά το πέρας της λιτανείας, ο Σταύρος Αρναουτάκης αντάλλαξε ευχές με τους κατοίκους του Κρουσώνα για τη μεγάλη γιορτή του χωριού.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συλλυπητήριο Δημάρχου Χανίων για την εκδημία του...

0
Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με αφορμή την απώλεια...

Σταύρος Αρναουτάκης: «Στρατηγική προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης...

0
Με σημαντική συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε η διαδικασία...

Συλλυπητήριο Δημάρχου Χανίων για την εκδημία του...

0
Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με αφορμή την απώλεια...

Σταύρος Αρναουτάκης: «Στρατηγική προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης...

0
Με σημαντική συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε η διαδικασία...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Γνωριμία με το Τμήμα Επιστήμης καi Μηχανικής Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Σταύρος Αρναουτάκης: «Στρατηγική προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης ο εξαγωγικός προσανατολισμός και η στήριξη της επιχειρηματικότητας»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συλλυπητήριο Δημάρχου Χανίων για την εκδημία του Ελευθερίου Βενιζέλου, πρώην βουλευτή Χανίων και εγγονού του εθνάρχη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με αφορμή την απώλεια...

Σταύρος Αρναουτάκης: «Στρατηγική προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης ο εξαγωγικός προσανατολισμός και η στήριξη της επιχειρηματικότητας»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με σημαντική συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε η διαδικασία...

Γνωριμία με το Τμήμα Επιστήμης καi Μηχανικής Υλικών Πανεπιστημίου Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (ΤΕΜΥ) του Πανεπιστημίου...

Ρέθυμνο:Ξεκινούν οι εργασίες αντιμετώπισης των βραχοπτώσεων στην επαρχιακή οδό 27 τμήμα «Σταυρός -Μπαλί» από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST