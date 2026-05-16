Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Την Κυριακή 17 Μαΐου οι Διασυλλογικοί Αγώνες Στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου

Οι αγώνες Δρομικού Τριάθλου και αγωνισμάτων της κατηγορίας Κ12, με την επωνυμία «Μινωικοί Αγώνες», με συνδιοργανωτές τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, τον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας, το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και την Περιφέρεια Κρήτης, θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου,

την Κυριακή 17 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου, στις 11 το πρωί, δίνοντας την ευκαιρία σε νεαρούς αθλητές και αθλήτριες από όλη την Κρήτη να συμμετάσχουν σε μία σημαντική αθλητική διοργάνωση.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα διεξαχθούν, τρεις αγώνες Τριάθλου «Δρομικό – Αλτικό – Ριπτικό» και ένας αγώνας Ατομικών Αγωνισμάτων.

Στους αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες των σωματείων της Κρήτης, για τους οποίους έχει εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ και είναι ενεργό και ανήκουν οπωσδήποτε στη δύναμη των Σωματείων – Μελών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας καλεί τους δημότες να παρακολουθήσουν τους αγώνες, να ενισχύσουν και να χειροκροτήσουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών.