Ηράκλειο:Συνεχίζονται σε τμήμα της Λ. Δημοκρατίας οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ

Από Δευτέρα 18/5 και για μία εβδομάδα- Έργα και στην οδό Μηνά Γεωργιάδη

Συνεχίζονται από την Δευτέρα 18 Μαΐου, σε τμήμα της Λ. Δημοκρατίας, οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου.

Οι εργασίες του έργου, το οποίο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών, θα διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, θα αντικατασταθούν τα δίκτυα ύδρευσης στο ρεύμα της ανόδου της Λ. Δημοκρατίας από την συμβολή της με την οδό Γ. Παπανδρέου έως και την οδό Σμπώκου.

Το ρεύμα ανόδου θα είναι κλειστό και η διεξαγωγή της κίνησης θα γίνεται μέσω των οδών Γ. Παπανδρέου και Λ. Κνωσσού. Η κίνηση στο ρεύμα της καθόδου θα διεξάγεται κανονικά. Οι εργασίες θα συνεχιστούν στο επόμενο τμήμα.

Επίσης εργασίες για την αντικατάσταση δικτύων, από 18/5 και για περίπου μία εβδομάδα, θα εκτελούνται και στην οδό Μηνά Γεωργιάδη, από τη συμβολή της οδού Αλεξανδρείας έως την Λ. Κνωσσού , όπου ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες. Περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή του νερού δίνονται καθημερινά από το 2810339050 (αστική χρέωση) και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.