ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Συνεχίζονται σε τμήμα της Λ. Δημοκρατίας οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από Δευτέρα 18/5 και για μία εβδομάδα- Έργα και στην οδό Μηνά Γεωργιάδη
Συνεχίζονται από την Δευτέρα 18 Μαΐου, σε τμήμα της Λ. Δημοκρατίας, οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου.

Οι εργασίες του έργου, το οποίο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών, θα διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, θα αντικατασταθούν τα δίκτυα ύδρευσης στο ρεύμα της ανόδου της Λ. Δημοκρατίας από την συμβολή της με την οδό Γ. Παπανδρέου έως και την οδό Σμπώκου.

Το ρεύμα ανόδου θα είναι κλειστό και η διεξαγωγή της κίνησης θα γίνεται μέσω των οδών Γ. Παπανδρέου και Λ. Κνωσσού. Η κίνηση στο ρεύμα της καθόδου θα διεξάγεται κανονικά. Οι εργασίες θα συνεχιστούν στο επόμενο τμήμα.
Επίσης εργασίες για την αντικατάσταση δικτύων, από 18/5 και για περίπου μία εβδομάδα, θα εκτελούνται και στην οδό Μηνά Γεωργιάδη, από τη συμβολή της οδού Αλεξανδρείας έως την Λ. Κνωσσού , όπου ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες. Περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή του νερού δίνονται καθημερινά από το 2810339050 (αστική χρέωση) και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Σφακίων:Επέτειο Μάχης Φραγκοκάστελλου Κυριακή 17...

0
Εορτασμό της Επετείου της Μάχης του Φραγκοκάστελλου, που θα...

Ηράκλειο:«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσεια» Μια ξεχωριστή βραδιά...

0
«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσεια» Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό...

Δήμος Σφακίων:Επέτειο Μάχης Φραγκοκάστελλου Κυριακή 17...

0
Εορτασμό της Επετείου της Μάχης του Φραγκοκάστελλου, που θα...

Ηράκλειο:«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσεια» Μια ξεχωριστή βραδιά...

0
«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσεια» Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Σφακίων:Επέτειο Μάχης Φραγκοκάστελλου Κυριακή 17 Μαΐου 2026
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Όταν η Eurovision ήρθε στην Αθήνα: Ο τελικός του 2006, η Άννα Βίσση και η τηλεθέαση-ρεκόρ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Όταν η Ελλάδα φιλοξενούσε για πρώτη φορά τον διαγωνισμό...

Δήμος Σφακίων:Επέτειο Μάχης Φραγκοκάστελλου Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εορτασμό της Επετείου της Μάχης του Φραγκοκάστελλου, που θα...

Ηράκλειο:«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσεια» Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσεια» Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό...

Eurovision: Απόψε ο τελικός,Καλή επιτυχία Ακύλα «Ferto»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Eurovision: Απόψε ο τελικός, στην 6η θέση εμφανίζεται ο...