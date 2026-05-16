Eurovision: Απόψε ο τελικός,Καλή επιτυχία Ακύλα «Ferto»

Eurovision: Απόψε ο τελικός, στην 6η θέση εμφανίζεται ο Ακύλας – Τι δείχνουν τα προγνωστικά για την Ελλάδα

Όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί απόψε, Σάββατο 16 Μαΐου, στη Βιέννη, με την Ελλάδα και την Κύπρο να διεκδικούν δυναμικά μια θέση στην κορυφή του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», ενώ η Κύπρος συμμετέχει με την Antigoni και το «Jalla». Οι δύο καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή του Stadthalle αποφασισμένοι να εντυπωσιάσουν κοινό και επιτροπές σε μια από τις πιο αμφίρροπες Eurovision των τελευταίων ετών.

Μετά την ολοκλήρωση των ημιτελικών, ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης των χωρών στον αποψινό τελικό. Ο Akylas θα εμφανιστεί 6ος, ενώ η Κύπρος θα διαγωνιστεί στην 21η θέση. Την αυλαία της βραδιάς ανοίγει η Δανία, ενώ η Αυστραλία, που συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί, εμφανίζεται 8η και η Φινλανδία 17η.

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν οι δύο τελευταίες πρόβες, με τη δεύτερη να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς αξιολογήθηκε από τις εθνικές κριτικές επιτροπές. Οι εμφανίσεις βιντεοσκοπήθηκαν και βαθμολογήθηκαν, αφού η ψήφος των επιτροπών καθορίζει το 50% του τελικού αποτελέσματος.

Ο Akylas παραμένει σταθερά ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για τη νίκη, με τις στοιχηματικές εταιρείες να τον κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα. Λίγες ώρες πριν τον τελικό, ο ίδιος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media, δηλώνοντας συγκινημένος: «Τα καταφέραμε. Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο. Είμαστε στον μεγάλο τελικό».

Η ελληνική αποστολή εμφανίζεται αισιόδοξη μετά τη δυνατή παρουσία της Ελλάδας στον πρώτο ημιτελικό. Η σκηνική παρουσία του Akylas, σε συνδυασμό με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού, απέσπασαν θετικά σχόλια από eurofans και σχολιαστές, ενισχύοντας τις πιθανότητες της χώρας για μια υψηλή θέση.

Την ίδια ώρα, το «Ferto» σημειώνει εντυπωσιακή πορεία και στα social media. Από την εμφάνιση του Akylas στον ημιτελικό μέχρι σήμερα, η ελληνική συμμετοχή έχει συγκεντρώσει 1,8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 4,7 εκατομμύρια στο TikTok, ξεπερνώντας συνολικά τα 6,5 εκατομμύρια προβολές στα επίσημα κανάλια της Eurovision.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του μεγάλου νικητή, με την Ελλάδα να διεκδικεί φέτος μία από τις καλύτερες θέσεις των τελευταίων ετών.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών, απόψε, στον τελικό της Eurovision 2026
Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»
Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»
Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»
Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»

Αλβανία: Alis, «Nân»
Ελλάδα: Akylas, «Ferto»
Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»

Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»
Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»
Μάλτα: AIDAN, «Bella»
Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»
Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»

Κροατία: LELEK, «Andromeda»
Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»
Γαλλία: Monroe, «Regarde !»
Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»
Πολωνία: ALICJA, «Pray»
Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»
Σουηδία: FELICIA, «My System»

Κύπρος: Antigoni, «JALLA»
Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»
Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»
Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»

Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»
Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά για την Ελλάδα

Το βράδυ της Παρασκευής (15.05.2026) έγινε στη Wiener Stadthalle ο λεγόμενος «Τελικός των Επιτροπών» της Eurovision, στον οποίο τα μέλη των εθνικών επιτροπών αξιολογούν την εμφάνιση κάθε συμμετοχής.

Ο Akylas κατέλαβε την 6η θέση, αλλά η ανταπόκριση του κοινού στην αρένα ήταν άμεση και θερμή, με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η ελληνική συμμετοχή με το τραγούδι «Ferto» παραμένει στην πρώτη τριάδα του δημοφιλούς poll του Eurovisionworld.

