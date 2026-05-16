Κουρταλιώτικο Φαράγγι:Έναρξη λειτουργίας σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου

ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΪΟΥ

Από το Σάββατο 16 Μαΐου ξεκινά για φέτος η λειτουργία του Κουρταλιώτικου Φαραγγίου υπό καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης, με ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών, η οποία θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας.

Το 2025 για πρώτη φορά το φαράγγι υποδέχτηκε τους επισκέπτες υπό το νέο, οργανωμένο μοντέλο λειτουργίας, με στόχο τη διασφάλιση της εμπειρίας τους και την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τα προηγούμενα χρόνια, η αυξημένη και συχνά άναρχη επισκεψιμότητα είχε οδηγήσει σε υποβάθμιση του υγροτόπου, αλλοίωση του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας, συσσώρευση απορριμμάτων και αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων και πυρκαγιών.

Η εμπειρία από την περσινή λειτουργία ήταν θετική, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το Κουρταλιώτικο Φαράγγι συγκέντρωσε περισσότερες από 140.000 επισκέψεις το 2025.

Το νέο μοντέλο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Έργα αναβάθμισης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας Δήμου Αγίου Βασιλείου και ΟΦΥΠΕΚΑ, υλοποιούνται δράσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αναβάθμιση των υποδομών, η βελτίωση των μονοπατιών και η ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών για τους επισκέπτες. Παράλληλα, τα έσοδα από τα εισιτήρια κατευθύνονται τόσο στη συντήρηση του χώρου, σε δράσεις προστασίας της φύσης αλλά και σε μελέτες που αφορούν την ανάδειξη της περιοχής μέχρι το Φοινικόδασος του Πρέβελη.

Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της Κρήτης, με εντυπωσιακή γεωμορφολογία και πλούσια βιοποικιλότητα. Οι απόκρημνες πλαγιές του, που φτάνουν σε ύψος έως και 600 μέτρα, φιλοξενούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, ενώ το φαράγγι διασχίζεται από τον ποταμό Κουρταλιώτη, ο οποίος καταλήγει στο φοινικόδασος της Πρέβελης. Η περιοχή εντάσσεται στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης των φυσικών χαρακτηριστικών και της οικολογικής ισορροπίας της.

ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.