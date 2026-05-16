ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας πεζών και οχημάτων. Από τη Δευτέρα 18 Μαίου 2026 και την Τρίτη 19/5, όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας, ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών, λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

