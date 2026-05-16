Κρήτη:Έναρξη λειτουργίας του Συνεργαζόμενου Κέντρου του ΠΟΥ για την Ποιότητα Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας στην Ιατρική Σχολή.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην Αθήνα για την Ποιότητα Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών έχουν την ευχαρίστηση να ανακοινώσουν την έναρξη λειτουργίας του Συνεργαζόμενου Κέντρου του ΠΟΥ (WHO Collaborating Centre – WHO CC) για την Ποιότητα Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας, το οποίο θα φιλοξενείται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η ίδρυση του νέου Συνεργαζόμενου Κέντρου του ΠΟΥ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Ιατρική Σχολή και την ευρύτερη περιοχή μας και θα ενισχύσει τη δυνατότητα προώθησης της ποιότητας φροντίδας, της ασφάλειας των ασθενών και των ανθρωποκεντρικών πολιτικών υγείας, καθώς και τη συνεργασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην επίσημη τελετή έναρξης του νέου Συνεργαζόμενου Κέντρου του ΠΟΥ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου 2026 από τις 09:00 έως τις 11:45 στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Με εκτίμηση,

Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη

Κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Διευθύντρια του Συνεργαζόμενου Κέντρου του ΠΟΥ

Ομότιμος Καθηγητής Χρήστος Λιονής

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης,

Συν-διευθυντής του Συνεργαζόμενου Κέντρου του ΠΟΥ