3η Διεθνής Εβδομάδα Συνεργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με Πανεπιστήμια της Αφρικής

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) διοργανώνει την 3η Διεθνή Αφρικανική Εβδομάδα, με θέμα «Innovation Under Constraints: How Lab to Market Succeeds (and Fails) in the Global South», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 22 Μαΐου 2026, στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.

Η διοργάνωση συνεχίζει έναν σημαντικό κύκλο διεθνών συνεργασιών που ξεκίνησε το 2024, με επίκεντρο τη διεθνοποίηση, την ασφάλεια τροφίμων και τη γεωργία ακριβείας, και συνεχίστηκε το 2025 με έμφαση στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η φετινή Εβδομάδα εστιάζει στη μετάβαση της ερευνητικής καινοτομίας από το εργαστήριο στην αγορά και την κοινωνία, εξετάζοντας τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν Πανεπιστήμια, ερευνητές και ερευνήτριες στον Παγκόσμιο Νότο, καθώς και σε μεσογειακές χώρες με αντίστοιχους περιορισμούς σε πόρους, υποδομές και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν περίπου 25 ομιλήτριες και ομιλητές από εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Γκάνα, η Νιγηρία, η Τανζανία, η Τυνησία, η Αίγυπτος, η Ουγκάντα, η Παλαιστίνη και η Ιορδανία, μαζί με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ και προσκεκλημένους από τον ευρύτερο ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό χώρο της Κρήτης.

Μέσα από διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες και εργαστήρια, θα συζητηθούν ζητήματα όπως η εναλλακτική χρηματοδότηση, η επιχειρηματικότητα και τα οικοσυστήματα καινοτομίας στον Παγκόσμιο Νότο, η γεωργία ακριβείας, η βιώσιμη γεωργία και τα living labs, καθώς και η μετάβαση της γνώσης από το εργαστήριο στον αγρό και την παραγωγή.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν θεματικές που αφορούν τη μηχανική, την ενέργεια και τις ανθεκτικές δομικές λύσεις σε περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους, καθώς και ο ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, της προσβασιμότητας και της εκπαίδευσης στην ενίσχυση της καινοτομίας και της κοινωνικής επίδρασης της έρευνας.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και το ευρύ κοινό.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προσκαλεί φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες, φορείς και πολίτες να συμμετάσχουν σε μία διεθνή συνάντηση που φέρνει την Κρήτη και την Αφρική πιο κοντά, ενισχύοντας τις γέφυρες έρευνας, εκπαίδευσης, καινοτομίας και συνεργασίας.

Αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες: https://iro.hmu.gr/aw3/