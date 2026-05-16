ΚΡΗΤΗ

3η Διεθνής Εβδομάδα Συνεργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με Πανεπιστήμια της Αφρικής

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) διοργανώνει την 3η Διεθνή Αφρικανική Εβδομάδα, με θέμα «Innovation Under Constraints: How Lab to Market Succeeds (and Fails) in the Global South», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 22 Μαΐου 2026, στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.

Η διοργάνωση συνεχίζει έναν σημαντικό κύκλο διεθνών συνεργασιών που ξεκίνησε το 2024, με επίκεντρο τη διεθνοποίηση, την ασφάλεια τροφίμων και τη γεωργία ακριβείας, και συνεχίστηκε το 2025 με έμφαση στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η φετινή Εβδομάδα εστιάζει στη μετάβαση της ερευνητικής καινοτομίας από το εργαστήριο στην αγορά και την κοινωνία, εξετάζοντας τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν Πανεπιστήμια, ερευνητές και ερευνήτριες στον Παγκόσμιο Νότο, καθώς και σε μεσογειακές χώρες με αντίστοιχους περιορισμούς σε πόρους, υποδομές και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν περίπου 25 ομιλήτριες και ομιλητές από εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Γκάνα, η Νιγηρία, η Τανζανία, η Τυνησία, η Αίγυπτος, η Ουγκάντα, η Παλαιστίνη και η Ιορδανία, μαζί με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ και προσκεκλημένους από τον ευρύτερο ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό χώρο της Κρήτης.

Μέσα από διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες και εργαστήρια, θα συζητηθούν ζητήματα όπως η εναλλακτική χρηματοδότηση, η επιχειρηματικότητα και τα οικοσυστήματα καινοτομίας στον Παγκόσμιο Νότο, η γεωργία ακριβείας, η βιώσιμη γεωργία και τα living labs, καθώς και η μετάβαση της γνώσης από το εργαστήριο στον αγρό και την παραγωγή.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν θεματικές που αφορούν τη μηχανική, την ενέργεια και τις ανθεκτικές δομικές λύσεις σε περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους, καθώς και ο ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, της προσβασιμότητας και της εκπαίδευσης στην ενίσχυση της καινοτομίας και της κοινωνικής επίδρασης της έρευνας.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και το ευρύ κοινό.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προσκαλεί φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες, φορείς και πολίτες να συμμετάσχουν σε μία διεθνή συνάντηση που φέρνει την Κρήτη και την Αφρική πιο κοντά, ενισχύοντας τις γέφυρες έρευνας, εκπαίδευσης, καινοτομίας και συνεργασίας.

Αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες: https://iro.hmu.gr/aw3/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Συνεχίζονται σε τμήμα της Λ. Δημοκρατίας οι...

0
Από Δευτέρα 18/5 και για μία εβδομάδα- Έργα και...

Δήμος Σφακίων:Επέτειο Μάχης Φραγκοκάστελλου Κυριακή 17...

0
Εορτασμό της Επετείου της Μάχης του Φραγκοκάστελλου, που θα...

Ηράκλειο:Συνεχίζονται σε τμήμα της Λ. Δημοκρατίας οι...

0
Από Δευτέρα 18/5 και για μία εβδομάδα- Έργα και...

Δήμος Σφακίων:Επέτειο Μάχης Φραγκοκάστελλου Κυριακή 17...

0
Εορτασμό της Επετείου της Μάχης του Φραγκοκάστελλου, που θα...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη:Έναρξη λειτουργίας του Συνεργαζόμενου Κέντρου του ΠΟΥ για την Ποιότητα Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας στην Ιατρική Σχολή.
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Όταν η Eurovision ήρθε στην Αθήνα: Ο τελικός του 2006, η Άννα Βίσση και η τηλεθέαση-ρεκόρ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Όταν η Ελλάδα φιλοξενούσε για πρώτη φορά τον διαγωνισμό...

Ηράκλειο:Συνεχίζονται σε τμήμα της Λ. Δημοκρατίας οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από Δευτέρα 18/5 και για μία εβδομάδα- Έργα και...

Δήμος Σφακίων:Επέτειο Μάχης Φραγκοκάστελλου Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εορτασμό της Επετείου της Μάχης του Φραγκοκάστελλου, που θα...

Ηράκλειο:«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσεια» Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσεια» Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό...