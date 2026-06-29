Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Το Θραψανό υποδέχεται το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κεραμικής «Χώμα, Νερό, Φωτιά», από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου 2026,

Από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου 2026, το Θραψανό, το ιστορικό χωριό των αγγειοπλαστών και ένας από τους σημαντικότερους τόπους της κεραμικής παράδοσης στην Ελλάδα, φιλοξενεί το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κεραμικής «Χώμα, Νερό, Φωτιά». Μέσα από τη δύναμη των τριών στοιχείων της φύσης

– του χώματος, του νερού και της φωτιάς – το Φεστιβάλ γίνεται για μία ακόμη χρονιά, σημείο συνάντησης της τέχνης, της παράδοσης, της έμπνευσης, της καινοτομίας και της δημιουργίας, συγκεντρώνοντας στο Θραψανό, Θραψανιώτες αγγειοπλάστες, καταξιωμένους κεραμίστες από την

Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό για μία μοναδική εμπειρία, γύρω από την τέχνη της κεραμικής.

Το πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους περιλαμβάνει:

Επιδείξεις παραδοσιακής και σύγχρονης κεραμικής,

Εργαστήρια για ενήλικες και παιδιά,

Συμμετοχικές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα,

Ξεναγήσεις σε μνημεία και χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος,

Ομιλίες, ημερίδες και συζητήσεις για το μέλλον της κεραμικής,

Προβολές ντοκιμαντέρ,

Δράσεις τοπικής γαστρονομίας,

Μουσικές βραδιές με κρητική, έντεχνη και λαϊκή μουσική.

Το «Χώμα, Νερό, Φωτιά» αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει από κοντά την τέχνη του πηλού, να συνομιλήσει με τους δημιουργούς, να συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις και να ανακαλύψει τον πολιτιστικό πλούτο του Θραψανού και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

*Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κεραμικής

ΧΩΜΑ ΝΕΡΟ ΦΩΤΙΑ 2026

Πρόγραμμα

Πέμπτη 2 Ιουλίου

Κεντρική Πλατεία

20.30 – 21.00: Εγκαίνια του φεστιβάλ ΧΩΜΑ ΝΕΡΟ ΦΩΤΙΑ 2026 Καλωσόρισμα: Γεώργιος Μαυραντωνάκης, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού.

Χαιρετισμοί:

Γεωργία Μηλάκη, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού \, Περιφέρεια Κρήτης.

Έλενα Μπαζίνη, Κοινωνική ανθρωπολόγος, Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού,

Βασίλης Κεγκερογλου, Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας

Ευαγγελία Αγγελάκη, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θραψανού

21.00: Ξενάγηση και περίπατος στο Φεστιβάλ.

Επιδείξεις κεραμικής

Χώρος Α

20.00: Επίδειξη κατασκευής πιθαριού από τους Θραψανιώτες αγγειοπλάστες Βασιλάκη Μανόλη και Χατζηνικολάκη Γιώργο.

Δράση τοπικής γαστρονομίας:

Περίπτερο Γαστρονομίας

21.30: “Το εφτάζυμο της Κασταμονίτσας”. Το πιο νόστιμο ψωμί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κασταμονίτσας!

Παιδικά Ζώνη

Χώρος Β

19.00 – 20.00: “Παραμύθι μύθαρος, η κοιλιά μας πίθαρος!” Αφήγηση παραμυθιού και ομαδικό εργαστήριο κεραμικής από το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής

Μουσική Βραδιά

Θεατράκι

22.30: Βραδιά κρητικής μουσικής με το θραψανιώτικο σχήμα των Γιάννη Χουλάκη και Μανώλης Καπαρουνάκης.

Παρασκευή 3 Ιουλίου

Συμμετοχική συζήτηση

Κεντρική πλατεία Θραψανού

19.30 – 20.30: “Το επαγγελμα του αγγειοπλάστη σήμερα. Προοπτικές και προκλήσεις.” Συμμετέχουν: οι Αγγειοπλάστες Θραψανού, η Δήμητρα Σαφιολέα εκπρόσωπος του Σωματείου Κεραμιστών Αγγειοπλαστών Ελλάδα, η Γαβριέλα

Λαζουρά εκπρόσωπος του Κεραμών Φίλοι Κρητικής Κεραμικής, ο Παναγιώτης Λίτσα επιστημονικό στέλεχος της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Επιδείξεις κεραμικής

Χώρος Α

18.30: Επίδειξη κατασκευής πιθαριού από τους Θραψανιώτες αγγειοπλάστες Αγγελάκη Μανώλη, Αραβιάκη Μηνά και Δοργιομανωλάκη Μανώλη.

Κεντρική πλατεία Θραψανού (Περίπτερο της Πόλης του Montelupo)

19.00 – 20.00: Επίδειξη κεραμικής από την Ιταλίδα κεραμίστρια, Iris Tomantzin Arregui Taddei Saltini

Κεντρική πλατεία Θραψανού (Περίπτερο Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας)

19.00 – 20.00: Επίδειξη κεραμικής από τον αγγειοπλάστη της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, Χαράλαμπο Χαραλάμπους.

Προβολή ντοκιμαντέρ

Θεατράκι

20.30 – 21.30 ( συνεχής προβολή ανά 15 λεπτά) : “ΕΥΑ: ταξίδι στον πηλό”, ταινία της Αθηνάς Καζολέα, Σενάριο: Ιωάννα Νιαώτη, Επόπτρια EBU: Karen Simha, Εκτελεστικός Παραγωγός EBU: Phillips Fermer, Παραγωγός ΕΡΤ: Ντέπη Βρεττού, Ανάθεση από ΕΡΤ – EBU, 2025, Ελλάδα

Εργαστήρια κεραμικής ενηλίκων:

Κτήριο πολιτιστικών δραστηριοτήτων Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού

19.00 – 20.00: Εργαστήριο πορσελάνινων κοσμημάτων από την κεραμίστρια Μάρω Κορνηλάκη. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχή στο 698 317 8795

Χώρος Α

19.00 – 20.00: “Όλος ο κόσμος σε ένα μπολ”. Ανοιχτό εργαστήριο κεραμικής για ενήλικες από το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμική.

Παιδικά ζώνη

Χώρος Β

18.30 – 21.30: “Στα τροχιά του Θραψανού!”

Ελεύθερα εργαστήρια από τους Θραψανιώτες αγγειοπλάστες.

19.00 – 20.30: “Από τα Κύματα στο Αγρόκτημα”. Ανοιχτό Εργαστήρι Πηλού για Παιδιά Κάθε Ηλικίας από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

Καμίνια

Χώρος Α

18.00 – 22.00 : Κατασκευή και ψήσιμο χαρτοκάμινου από τις κεραμίστριες Γκέλη Καλλίνικου και Pauline Frazi

21.00 – 22.00: Καμίνι Obvara και Horse hair raku από τους κεραμίστες Christine και Bruce Willis.

Δράση τοπικής γαστρονομίας:

Περίπτερο Γαστρονομίας

21.30: Το πιο γλυκο έθιμο της Πεδιάδας, ζαχαρωτές μαντινάδες! απο το Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας.

Μουσική Βραδιά

Θεατράκι

22.30: Μουσική βραδιά με ρεμπέτικα και λαϊκά από τους Ελένη Τορνεσάκη, Κανακουσάκη Θανάση και Μιχάλη Παχάκη.

Σάββατο 4 Ιουλίου Ξενάγηση

Βίλα Αριάδνη, Κνωσός

12.00: “Πέρα από τον πηλό: αγγειοπλάστες στη Μινωική Κνωσό”. Ομιλία- βιωματική δράση στο Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού, με αγγεία από τις συλλογές του Στρωματογραφικού Μουσείου, από τον Κωστή Χρηστάκη, Βρετανική Σχολή Αθηνών. Κεντρική Πλατεία Θραψανού

20.00: “Η Παναγία η Μεσοχωρίτισσα και ο Ανδρέας Κορνάρος”. Ξενάγηση στην

εκκλησία της Μεσοχωρίτισσας, από την Μαρία Μαρία, αρχαιολόγο ΕΦΑ Ηρακλείου.

Ομιλία

Κεντρική Πλατεία Θραψανού

20.30: “Η κεραμική από το μινωικό κτήριο στην Παπούρα” από την Δανάη Κοντοπόδη, αρχαιολόγο ΕΦΑ Ηρακλείου.

Προβολή Ντοκιμαντέρ

Θέατρο

20.00 – 21.30 (συνεχής προβολή ανά 10 λεπτά)

“Χώμα και νερό” | Κινηματογραφική ομάδα “Λαλίτσες” | 2025 | Διάρκεια: 9.56’’ Η ταινία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 4ου Θερινού Σχολείου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Παρουσίαση του ντοκιμαντέρ από τον Ματθαίο

Φραγκεσκάκη, Διευθυντή Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Επιδείξεις κεραμικής

Χώρος Α

18.30: Επίδειξη κατασκευής πιθαριού από τους Θραψανιώτες αγγειοπλάστες, Αραβιάκη Φώτη, Μουστακάκη Γιάννη και Πλουμάκη Μιχάλη.

19.00: Επίδειξη κατασκευής αγγείου στον τροχό από τον Θραψανιώτη Αγγειοπλάστη Μανόλη Πεχυνάκη.

Κεντρική πλατεία Θραψανού (Περίπτερο της Πόλης του Montelupo)

19.00 – 20.00: Επίδειξη κεραμικής από την Ιταλίδα κεραμίστρια, Iris Tomantzin Arregui Taddei Saltini

Κεντρική πλατεία Θραψανού (Περίπτερο Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας)

19.00 – 20.00: Επίδειξη κεραμικής από τον αγγειοπλάστη της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, Χαράλαμπο Χαραλάμπους.

Εργαστήρια κεραμικής ενηλίκων:

Κτήριο πολιτιστικών δραστηριοτήτων Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού

18.00 – 19.30 Εργαστήριο κεραμικής ενηλίκων για την τεχνική Mochaware από την κεραμίστρια Βέρα Σιατερλή. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 698 317 8795 Χώρος Α’

19.00 – 20.00: “Ξομπλιάζοντας τα πήλινα!” Ανοιχτό εργαστήριο κεραμικής

εμπνευσμένο από την παράδοση των πλουμιστών ψωμιών της Κρήτης, από το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής.

Κτήριο πολιτιστικών δραστηριοτήτων Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού

19.30 – 20.30: Εργαστήριο κεραμικής ενηλίκων για την κατασκευή πήλινων γλυπτών από την κεραμίστρια Kathy Kearns. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο 698 317 8795.

Καμίνια:

Χώρος Α

20.00 – 22.00: “Οστρακισμός”. Ψήσιμο σπασμένων οστράκων με την τεχνική ερυθρόμορφου/μελανόμορφου ρυθμού από τον κεραμίστα Δημήτρη Λυμπερίδη.

20.00 – 22.00: Καμίνι naked raku από την κεραμίστρια Δήμητρα Σαφιολέα.

Δράση τοπικής γαστρονομίας:

Περίπτερο Γαστρονομίας

21.30: “Ρεβύθια, από τον τόπο μας, μ’ αγριαγγινάρες” από τον Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας.

Παιδική Ζώνη:

Χώρος Β

18.30 – 21.30: “Στα τροχιά του Θραψανού”. Ελεύθερα εργαστήρια από τους Θραψανιώτες αγγειοπλάστες.

19.30 – 21.00: “Το μαγικό βουνό”, ομαδικό παιδικό εργαστήριο κεραμικής από τους PotCycle ceramics ( Γαβριέλα Λαζούρα & Νίκος Γιάννος).

Μουσική Βραδιά

Χώρος Β

22.00: Βραδιά έντεχνης μουσικής με την Γεωργία Πεχυνάκη

Κυριακή 5 Ιουλίου Ξενάγηση

Δομή Κεραμικής Τέχνης Θραψανού – Κέντρο Μινωικής Αγγειοπλαστικής Θραψανού

11.00: Ξενάγηση στο Κέντρο Μινωικής Αγγειοπλαστικής Θραψανού – Δομή Κεραμικής Τέχνης Θραψανού από τον Γιάννη Ζιώγα, Καθηγητή ΤΕΕΤ/ΠΔΜ, Επιστημονικά Υπεύθυνο Σχολή Κεραμικής Θραψανού.

Ημερίδα:

ΜΙΝΩΣ Συνεταιρισμός Αγγειοπλαστών Θραψανού

12.00: “Κεραμική & Βιώσιμη Ανάπτυξη: εκπαιδευτικά μοντέλα,πολιτιστικές δράσεις και ο ρόλος των φορέων”. Συντονίζει ο Χάρης Ροδιτάκης, πρόεδρος του “Πλοηγός”

Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή.

1η Συνεδρία: Η κεραμική ως μοχλός αειφόρου ανάπτυξης. Θεσμικές παρεμβάσεις & δράσεις ενίσχυσης.

12.00: Simone Londi, Δήμαρχος του Μοντελούπο

12.10: Σταυρούλα Φωτοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνση Νεότερη Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείου Πολιτισμού.

12.20: Γεωργία Μηλάκη Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης

12.30: Βασίλης Κεγκέρογλου, Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας

12.40 -13.10: Συζήτηση και σύντομο διάλειμμα

2η Συνέδρια: Η κεραμική σε πολιτιστικές δράσεις και επαγγελματική εκπαίδευση. Καλές πρακτικές & προοπτικές

13.10: Μαρία Αναξαγόρα, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας 13.20: Benedetta Falteri, Διευθύντρια Σχολής Κεραμικής στο Μοντελούπο 13.30: Γιάννης Ζιώγας, Καθηγητής ΤΕΕΤ/ΠΔΜ, Επιστημονικά Υπεύθυνος Σχολή Κεραμικής Θραψανού

13.40: Νίκος Λιάρος εκπρόσωπος οργανωτικής επιτροπής του φεστιβάλ ΧΩΜΑ ΝΕΡΟ ΦΩΤΙΑ, αντιπρόεδρος Δ.Σ του Κέντρου Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής – Ιδρύματος Οικ. Γ. Ψαρόπουλου.

13.50 – 14.05: Συζήτηση

14.05: Ελαφρύ γεύμα

Ομιλία

Κεντρική Πλατεία Θραψανού

20.30: Παρουσίαση για το πολυήμερο ξυλοκάμινο και τα υαλώματα στάχτης από την κεραμίστρια Kathy Kearns.

Επιδείξεις κεραμικής

Χώρος Α

18.30: Επίδειξη κατασκευής πιθαριού από τους Θραψανιώτες αγγειοπλάστες, Βολυράκη Αγησίλαο και Μουτσάκη Μανόλη.

19.00: Επίδειξη κατασκευής αγγείου στον τροχό από τον Θραψανιώτη αγγειοπλάστη Καλιακάκη Ζαχαρία.

. Εργαστήρια κεραμικής ενηλίκων

Κτήριο πολιτιστικών δραστηριοτήτων Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού

18.00 – 19.30 Εργαστήριο κεραμικής ενηλίκων για την τεχνική Mochaware από την κεραμίστρια Βέρα Σιατερλή. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 698 317 8795

Χώρος Α’

19.30 20.30: ”Χαράγματα και αφιερώματα”, ανοιχτό εργαστήριο κατασκευής εγχάρακτων πλακιδίων για τον τοίχο του 5ου φεστιβαλ ΧΩΜΑ ΝΕΡΟ ΦΩΤΙΑ, από το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής.

Καμίνια

Χώρος Α’

18.00 – 22.00 : Κατασκευή και ψήσιμο χαρτοκάμινου από τις κεραμίστριες Γκέλη Καλλίνικου

20.00 – 22.00: Καμίνι raku από την κεραμίστρια Δήμητρα Σαφιολέα.

Δράση τοπικής γαστρονομίας:

Περίπτερο Γαστρονομίας

21.30: “Ο πιο καλός ρακομεζές: ντάκο, ντομάτα, ξινομυζήθρα και ελιές”, από το Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας.

Παιδική Ζώνη

Χωρος Β’

18.30 – 21.30: Ελεύθερα εργαστήρια από τους Θραψανιώτες αγγειοπλάστες.

19.00 – 20.00: “Από τα Κύματα στο Αγρόκτημα”. Ανοιχτό Εργαστήρι Πηλού για Παιδιά Κάθε Ηλικίας από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.

19.30 – 20.30: “Χαράγματα και αφιερώματα”, ανοιχτό εργαστήριο κατασκευής εγχάρακτων πλακιδίων για τον τοίχο του 5ου Φεστιβάλ ΧΩΜΑ ΝΕΡΟ ΦΩΤΙΑ, από το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής.

20.30: “Ο τοίχος με τα πήλινα”. Το Φεστιβάλ μένει στο χωριό. Τα παιδιά εντοιχίζουν πλακάκια χαραγμένα με ευχές, μαντινάδες και ζωγραφιές.

Μουσική Βραδιά

Θεατράκι

22.00: Βραδιά έντεχνης και λαϊκής μουσικής με την Τζωρτζίνα Αλεξάκη.

Θα συμμετέχουν περίπτερα:

1. Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού

2. Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

3. Πλοηγός Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή

4. Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής Ίδρυμα Οικ. Γ. Ψαρόπουλου

5. Η πόλη του Montelupo (Ιταλία)

6. Υπηρασία Κυπριακής Χειροτεχνίας

7. Εμπορικός Σύλλογος Θραψανού

8. Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και το εργαστήριο κεραμικής “Λασποτirion”.

9. Τα εργαστήρια EVAKELIA (Ευαγγελία Γούλα) και Visalo ceramics (Μιράντα Καρκάνη)

10. Η ομάδα “ΚΥΨΕΛΗ pottery”

11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΣΥ και το εργαστήριο FRAZI CERAMIX

Με περίπτερα θα συμμετέχουν οι Αγγειοπλάστες Θραψανού:

1. Βαργιακάκης Μιχαλής

2. Καλιακάκης Ζαχαρίας

3. ΜΙΝΩΣ Συνεταιρισμός αγγειοπλαστών Θραψανού

4. Πεχυνάκη Πελαγία

5. Πλουμάκης Γιώργος

6. Χατζηνικολάκης Γιώργος

7. Χουλάκης Κωστής

8. Χουλάκης Μιχάλης