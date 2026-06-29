Δίκη για τρίχρονο Άγγελο: «Μη σκύβει τώρα το κεφάλι η μητέρα» είπε στην απολογία του ο 44χρονος

“Ποτέ δεν τον χτύπησα, ποτέ” ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος – Πώς περιγράφει την κοινή του ζωή με την 27χρονη Ελευθερία και τη σχέση του με το αγοράκι – Η πρώτη “χαρούμενη περίοδος” και τα περιστατικά που τον “πάγωσαν”

Με καθυστέρηση τουλάχιστον μίας ώρας ξεκίνησε μετά τις 10.00 το πρωί της Δευτέρας η συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου για την πολύκροτη υπόθεση του μαρτυρικού θανάτου του 3χρονου Άγγελου, καθώς αναμενόταν η μεταγωγή του 44χρονου κατηγορούμενου από τις φυλακές Αλικαρνασσού.

Ο 44χρονος, πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού, απολογείται ενώπιον του δικαστηρίου, με την δίκη να εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του αναμένεται να ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση και στη συνέχεια οι αγορεύσεις των συνηγόρων, πριν το δικαστήριο οδηγηθεί στην έκδοση της απόφασής του.

Η απολογία του ξεκίνησε με ερωτήσεις της προέδρου για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Ο κατηγορούμενος είπε ότι εργαζόταν σε οικοδομικές εργασίες, κάνοντας μεροκάματα «από εδώ και από εκεί». Είπε ακόμη ότι ήταν παντρεμένος, χώρισε το 2021 και, όπως υποστήριξε,

μετά τον χωρισμό ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τη φροντίδα της κόρης του, η οποία τότε φοιτούσε στην Τετάρτη Δημοτικού. Όπως ισχυρίστηκε, στην ανατροφή της συνέβαλε και η εκλιπούσα μητέρα του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως την πρόσεχε και η «συγχωρεμένη» μητέρα του.

Ερωτηθείς για τις σχέσεις του με τους γείτονες, ο 44χρονος υποστήριξε ότι σε γενικές γραμμές ήταν καλές. Είπε, ωστόσο, πως υπήρχαν εντάσεις με δύο γείτονες, οι οποίοι -όπως υποστήριξε- ενοχλούνταν από το αυτοκίνητό του. Αναφερόμενος στην οικογένειά του, περιέγραψε τους γονείς του ως «εξαιρετικούς ανθρώπους», λέγοντας ότι εκείνος και τα αδέλφια του μεγάλωσαν με αρχές.

Η γνωριμία με την μητέρα του Άγγελου και η πρόταση για μετακόμιση στην Κρήτη

Στη συνέχεια της απολογίας του, ο 44χρονος αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τη 27χρονη μητέρα του 3χρονου Άγγελου. Όπως είπε, γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών στο διαδίκτυο και από την πρώτη περίοδο των επαφών τους αντάλλασσαν προσωπικές πληροφορίες για τη ζωή τους και τα παιδιά τους.

«Μιλούσαμε για τις ζωές μας, για τα παιδιά μας. Μιλούσαμε κάθε μέρα και με βιντεοκλήσεις. Θεωρούσαμε ότι είχαμε κάνει σχέση, παρότι ήμασταν από απόσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελευθερία εξέφρασε την επιθυμία να μετακομίσει στην Κρήτη, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με τον πατέρα της. «Μιλούσαμε σε βιντεοκλήση και ο πατέρας της την έβριζε. Στους δύο μήνες που μιλούσαμε τέθηκε το θέμα της Κρήτης. Της το πρότεινα επειδή έλεγε ότι δεν άντεχε. Ήταν μια καλή ιδέα για να προστατεύσουμε τον Άγγελο, επειδή το περιβάλλον στο οποίο ζούσε δεν ήταν καλό, με τον παππού να βρίζει», υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

Αναφερόμενος στις πρώτες ημέρες της κοινής τους ζωής στο Ηράκλειο, ο 44χρονος υποστήριξε ότι η άφιξη της μητέρας του Άγγελου και του παιδιού συνοδεύτηκε από χαρά. «Ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Της έδειξα το δωμάτιο που θα έμενε ο Άγγελος. Εγώ πάντα κοιμόμουν στον καναπέ. Δεν ήθελα να μπω ανάμεσα στη μάνα και στο παιδί. Ο Άγγελος ήθελε να είναι πάντα με τη μαμά του», ισχυρίστηκε.

Όπως είπε, η συμβίωσή τους ήταν πολύ καλή, ενώ ο ίδιος εκείνη την περίοδο εργαζόταν. Περιγράφοντας τον 3χρονο, τον χαρακτήρισε «καταπληκτικό παιδί»: «Ήταν καταπληκτικό παιδί ο Άγγελος. Πολύ καλό παιδί».

“Μου είπε ότι ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου είχε σκοτωθεί σε τροχαίο”

Συνεχίζοντας την περιγραφή της κοινής τους ζωής, ο 44χρονος ανέφερε ότι η μητέρα του Άγγελου τού είχε πει πως ο βιολογικός πατέρας του παιδιού είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Όπως ισχυρίστηκε, οι γονείς της Ελευθερίας επικοινωνούσαν μαζί της μέσω βιντεοκλήσεων για να βλέπουν τον Άγγελο, ωστόσο -όπως είπε- δεν τον αποδέχονταν. «Μια φορά που με είδαν, με αποκάλεσαν “φαφούτη” επειδή ήμουν μεγάλος», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην καθημερινότητά τους, υποστήριξε ότι όταν έφευγε για τη δουλειά άφηνε το κινητό του τηλέφωνο στην Ελευθερία. Παράλληλα, έκανε λόγο για κακές σχέσεις μεταξύ της κόρης του και της Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι οι δύο γυναίκες είχαν μεταξύ τους προστριβές. Όπως είπε, η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η κόρη του να φύγει από το σπίτι και να επιστρέψει στη μητέρα της.

“Μάλωνε με τον εαυτό της”

Ο 44χρονος υποστήριξε ότι είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον 3χρονο Άγγελο, λέγοντας πως περνούσαν καθημερινά χρόνο μαζί. «Με το παιδί παίζαμε. Παίζαμε μπάλα, πηγαίναμε στις κούνιες. Μία με δύο ώρες τις περνούσα με το παιδί. Η μητέρα του έμενε σπίτι», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στάση του απέναντι στη μητέρα του παιδιού άρχισε να αλλάζει όταν, όπως είπε, την είδε να πιέζει το στόμα του Άγγελου για να τον αναγκάσει να φάει. «Της είπα “αυτό δεν είναι σωστό που κάνεις”. Μου απάντησε “όλα καλά, μην ανακατεύεσαι”. Πάγωσα. Ψυχράνθηκα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε και δεύτερο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα χαστούκισε τον Άγγελο, με αποτέλεσμα -όπως είπε- να ματώσουν τα χείλη του, επειδή το παιδί έβαλε το χέρι του στο νερό της σφουγγαρίστρας. «Μου το είπε το ίδιο το παιδί. Μου τα έλεγε όλα. Της είπα “Ελευθερία, αυτό που κάνεις δεν πάει πουθενά”», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση της προέδρου αν υπήρχαν καβγάδες μεταξύ τους, ο 44χρονος υποστήριξε ότι δεν λογομαχούσαν. «Όχι, δεν μαλώναμε. Με τον εαυτό της μάλωνε. Με το παραμικρό τσαντιζόταν. Νεύριαζε ακόμη και όταν το παιδί έβαζε τα αυτοκινητάκια του στο τραπέζι του σαλονιού», είπε.

“Ποτέ δεν είχα χτυπήσει τον Άγγελο”

Ο κατηγορούμενος συνέχισε λέγοντας ότι, μετά τα περιστατικά που -όπως ισχυρίζεται- τον είχαν προβληματίσει για τη συμπεριφορά της μητέρας απέναντι στον Άγγελο, της ζήτησε να χωρίσουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη επικοινώνησε με τον πατέρα της προκειμένου να της στείλει χρήματα για να φύγει, ωστόσο, όπως είπε, ο πατέρας της δεν τής έστειλε και έτσι παρέμεινε στο σπίτι.

Κατά την απολογία του ο 44χρονος Χριστόδουλος υποστήριξε ακόμη ότι η σχέση τους είχε ουσιαστικά διαλυθεί καθώς είχαν διακόψει τις ερωτικές τους επαφές καιη Ελευθερία ήταν συνεχώς νευρική. «Είχαμε γίνει πλέον σαν συγκάτοικοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι άσκησε ποτέ βία στον 3χρονο. «Ποτέ δεν είχα χτυπήσει τον Άγγελο. Ποτέ. Εδώ δεν χτύπησα το δικό μου παιδί», είπε.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε αν το γεγονός ότι ο Άγγελος δεν ήταν βιολογικό του παιδί και ήταν ζωηρός θα μπορούσε να είχε επηρεάσει τη συμπεριφορά του. «Τι εννοείτε; Ότι θα άπλωνα ποτέ χέρι να χτυπήσω παιδί; Με τίποτα», απάντησε ο 44χρονος.

“Δεν είχα δει ποτέ σημάδια στο σώμα του”

Αναφερόμενος στα τραύματα που έφερε ο 3χρονος, ο 44χρονος υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε την έκτασή τους όταν βρισκόταν ήδη στα κρατητήρια. «Τα έμαθα στα κρατητήρια και τρελάθηκα», είπε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν αναλάμβανε ποτέ την αλλαγή ή το μπάνιο του παιδιού. «Τον Άγγελο τον άλλαζε η Ελευθερία. Είχα ως αρχή να μην κάνω μπάνιο και να μην ντύνω ξένα παιδιά», ανέφερε.

Ο 44χρονος επέμεινε ότι δεν είχε δει ποτέ σημάδια κακοποίησης στο σώμα του 3χρονου. «Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν είχα δει σημάδια στο σώμα του», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε, ωστόσο, σε ένα περιστατικό που -όπως υποστήριξε- συνέβη όταν χρειάστηκε να συνοδεύσει τον Άγγελο στην τουαλέτα. «Μόνο μία φορά τον πήγα στην τουαλέτα και αυτό τυχαία, επειδή το παιδί κατουριόταν. Όπως κάθισε στη λεκάνη, γλίστρησε και γύρισε προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε μία σωλήνα που εξείχε από το καζανάκι», είπε

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ μπροστά του τη μητέρα του παιδιού να το χτυπά. Υποστήριξε, όμως, ότι είχε αντιληφθεί συμπεριφορές της απέναντι στον Άγγελο που δεν του άρεσαν.

«Και μην σκύβει το κεφάλι τώρα…»

Η πρόεδρος του δικαστηρίου επέμεινε να τον ρωτά για τα τραύματα που έφερε στο σώμα του ο 3χρονος Άγγελος, επιδεικνύοντας στον 44χρονο φωτογραφίες από τις κακώσεις του παιδιού. Ο κατηγορούμενος επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις για ορισμένα από τα σημάδια, αποδίδοντας, μεταξύ άλλων, έναν τραυματισμό στο πόδι σε συρτάρι από κομοδίνο που -όπως είπε- έπεσε πάνω στο παιδί, ενώ για άλλο τραύμα ανέφερε ότι ο Άγγελος είχε “πιάσει” το δαχτυλάκι του στην πόρτα.

Ο 44χρονος επέμεινε κατηγορηματικά ότι δεν είχε χτυπήσει ποτέ τον 3χρονο, ούτε είχε αναλάβει ποτέ να τον αλλάξει ή να τον φροντίσει κατά την προσωπική του υγιεινή.

Σε κάποιο σημείο της απολογίας του ύψωσε τον τόνο της φωνής του και, στρεφόμενος προς την 27χρονη μητέρα του παιδιού, είπε: «Και μην σκύβει το κεφάλι τώρα…». Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, ο Άγγελος είχε πέσει από το όγδοο σκαλοπάτι της σκάλας. «Της είπα να πάμε στο νοσοκομείο και μου είπε “μην ανακατεύεσαι”», ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.https://www.cretalive.gr/