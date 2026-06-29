ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο : Σύλληψη ατόμου για έκθεση και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Προστασίας ανηλίκων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνελήφθη χθες (28.06.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 50χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για έκθεση και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Προστασίας Ανηλίκων.

Ειδικότερα, συνελήφθη ο 50χρονος ως ιδιοκτήτης επιχείρησης κέντρου διασκέδασης διότι επέτρεψε τη διάθεση και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε δύο ανήλικους ημεδαπούς (αγόρι- κορίτσι) με αποτέλεσμα τη μεταφορά της ανήλικης στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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