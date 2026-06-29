Ηράκλειο : Σύλληψη ατόμου για έκθεση και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Προστασίας ανηλίκων

Συνελήφθη χθες (28.06.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 50χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για έκθεση και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Προστασίας Ανηλίκων.

Ειδικότερα, συνελήφθη ο 50χρονος ως ιδιοκτήτης επιχείρησης κέντρου διασκέδασης διότι επέτρεψε τη διάθεση και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε δύο ανήλικους ημεδαπούς (αγόρι- κορίτσι) με αποτέλεσμα τη μεταφορά της ανήλικης στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.