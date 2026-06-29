Ρέθυμνο:Σύλληψη γυναίκας με όπλα και υπόθαλψη εγκληματία

Συνελήφθη -1- ημεδαπή για παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων και υπόθαλψη εγκληματία στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν κάλυκες και κροτίδες

Συνελήφθη, χθες (28.06.2026) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, 53χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και υπόθαλψη εγκληματία.

Ειδικότερα προχθές (27.06.2026) βραδινές ώρες κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε οικία ιδιοκτησίας της 53χρονης σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου έγινε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και περιβάλλοντες χώρους που έλαβε χώρα η εκδήλωση, όπου ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν (4) κάλυκες και (8) κροτίδες και συνελήφθη η 53χρονη καθώς αρνήθηκε να κατονομάσει τους δράστες των άσκοπων πυροβολισμών ματαιώνοντας έτσι τη δίωξη και τιμωρία τους.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.