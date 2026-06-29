Λαϊκή Συσπείρωση : Με τους κατοίκους του Ανατολικού Παραλιακού Μετώπου για την αλλαγή στην χάραξη του ΒΟΑΚ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ.

Δύο μήνες τώρα οι κάτοικοι του Ανατολικού παραλιακού μετώπου από τον Πλατανιά ως την Σκαλέτα, είναι ανάστατοι λόγω της ανακοίνωσης των φαστ τράκ απαλλοτριώσεων για την κατασκευή του παραχωρημένου στις κατασκευαστικές ιδιωτικού ΒΟΑΚ, που διαδοχικά σχεδίασαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και υλοποιεί με τον χειρότερο για τον λαό τρόπο η σημερινή κυβέρνηση

Σε όλους τους τόνους τονίζουν πως όχι μόνο δεν είναι αντίθετοι (όπως λένε οι καλοθελητές) αλλά θέλουν και διεκδικούν (όπως όλος ο λαός της Κρήτης) έναν δημόσιο, χωρίς διόδια, σύγχρονο, ασφαλή ΒΟΑΚ σε αντίθεση με τον ιδιωτικό κλειστό ΒΟΑΚ που «κουμπώνει» στα συμφέροντα των κατασκευαστικών, τουριστικών και άλλων ομίλων με ολέθριες συνέπειες για το λαό, το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.

Το υπόμνημα των κατοίκων (επισυνάπτεται) εύλογα επικεντρώνεται στον προκλητικό ανορθολογισμό της χάραξης που σαν οδοστρωτήρας ισοπεδώνει παραγωγικές και οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων, κατοικίες, το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, αρχαιολογικούς χώρους κλπ.

Υποβαθμίζει δραματικά την μορφολογία της πιο παραγωγικής και ταυτόχρονα της πιο αναπτυσσόμενης οικιστικά περιοχής του Δήμου μας. Δεν μπορούν να κλείσουν τα μάτια στην γενικευμένη καταστροφή, να μην μιλήσουν για την χάραξη και απλά να διεκδικήσουν κάποια ψίχουλα παραπάνω (αμφίβολα κι αυτά) από τις απαλλοτριώσεις.

Συγκεκριμένα ενώ η όδευση του νέου ΒΟΑΚ στη θέση του υφιστάμενου, με τις αναγκαίες διαπλατύνσεις και προσαρμογές, μπορεί να αξιοποιήσει το ήδη καταληφθέν πιο πεδινό και σε απόλυτη ευθεία τμήμα του νομού. Ενώ θα «πατήσει» στην ήδη υπάρχουσα και πληρωμένη απαλλοτρίωση.

Ενώ θα περιορίσει στο ελάχιστο την καταστροφή παραγωγικής γης, οικιών, παραγωγικών εγκαταστάσεων άλλων φυσικών και οικονομικών πόρων. Ενώ θα αφήσει άθικτους τους ιστορικούς οικισμούς Άδελε, Πηγής, Μαρουλά, Τσεσμέ, τις μικρές τουριστικές και άλλες εκμεταλλεύσεις.

Ενώ εξασφαλίζει την πιο σύντομη και ασφαλή διαδρομή με σχετικά μικρής έκτασης τεχνικά έργα άρα και εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και πολύτιμου χρόνου στην φάση της κατασκευής. Ενώ υπάρχει ήδη η μελέτη της THALIS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ για την χάραξη αυτή. Η εύλογη αυτή λύση παρακάμπτεται.

Αντίθετα έχει επιλεγεί, αμέσως μετά τον κόμβο Αμαρίου, να οδεύει στους νοτιότερους λόφους και κοιλάδες να καταστρέφει χιλιάδες ελαιόδεντρα (10-13 χιλ), παραγωγικές εγκαταστάσεις και υποδομές, αρκετές κατοικίες. Με επιχώσεις ύψους 8-20 μέτρων «θάβει» κυριολεκτικά τον ιστορικό οικισμό του Άδελε, της Πηγής, τις μικρές τουριστικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής. Κόβει στη μέση τον Αρχαιολογικό χώρο Σφακάκι –

Παγκαλοχώρι και τη ζώνη Α προστασίας Αρχαιολογικού χώρου Σταυρωμένου – Χαμαλεύρι, με απόλυτη απαγόρευση δόμησης εδώ και 50 χρόνια!!! Κι όλα αυτά για να γίνει ένας μακρύτερος δρόμος, απίστευτα πιο ακριβός αφού από τα 10,5 χιλιόμετρα τα 4,5 είναι «βαριά» τεχνικά έργα (γέφυρες, σήραγγες, τεράστιες επιχώσεις με πανύψηλους πασαλότοιχους . Ένας δρόμος πιο αργός και επισφαλής αφού θα έχει 24 επικίνδυνα σημεία με όριο ταχύτητας τα 80 χιλ από τα 120 που είναι οι γενικές προδιαγραφές!!!

Είναι προφανές πως ολόκληρο το ανατολικό μέτωπο του δήμου με αυτούς τους τεχνικούς ανορθολογισμούς καταστρέφεται χάριν των συμφερόντων των κατασκευαστών (όσο ακριβότερο το έργο τόσο μεγαλύτερη η μάζα του κέρδους, που θα πληρώνει ο λαός) αλλά και των τουριστικών ομίλων που

έχοντας συσσωρεύσει τεράστιο πλούτο, θέλουν να αυξήσουν τον ζωτικό τους χώρο σε βάρος των υπολοίπων. Αλλά και να υποβαθμίσουν τις μικρές τουριστικές εκμεταλλεύσεις στην ενδοχώρα στον όποιο βαθμό μπορούν να τους ανταγωνιστούν.

Παρ’ όλο που έχτισαν εν γνώσει τους ότι ο υφιστάμενος ΒΟΑΚ, με τις έτοιμες απαλλοτριώσεις, κάποια στιγμή θα αναβαθμιστεί. Σήμερα με τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν αλλάζουν ριζικά το τοπίο σε βάρος όλου του υπόλοιπου λαού της περιοχής και όχι μόνο.

Τα παραπάνω ενισχύονται και από το γεγονός ότι σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανόλης Συντυχάκης, για το θέμα της χάραξης, ο κ Ταχιάος μίλησε (επισυνάπτονται τα πρακτικά) για όλα τα άλλα εκτός από το θέμα αυτό. Δεν βρήκε κανένα απολύτως λόγο να

δικαιολογήσει την χάραξη αυτή. Απλά είπε ότι ξέρουν το θέμα (όπως και το ίδιο ακριβώς στην παραλία της Επισκοπής) και απλά «έχουν γίνει ήδη επαφές με την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση»!!! Αλήθεια γίνονται πράγματι επαφές πίσω από κλειστές πόρτες για το μέλλον όλης αυτής της περιοχής;

Ύστερα από τα παραπάνω είναι νομίζουμε υποχρέωση της δημοτικής αρχής:

– Να πάρει θέση για το κεντρικό θέμα της χάραξης όπως το αναδεικνύουν οι κάτοικοι του ανατολικού (αλλά και του δυτικού) παραλιακού μετώπου.

– Να ενημερώσει για τις επαφές με την κυβέρνηση για το θέμα αυτό και τι προκύπτει από αυτές.

– Παρά την θέση που πήρε στο θέμα της χάραξης κατά την γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, να στηρίξει την θέση των κατοίκων για αλλαγή της χάραξης καθώς θα κερδηθεί και χρόνος και οικονομικοί και φυσικοί πόροι και θα αποτραπεί μια μεγάλη υποβάθμιση της πιο προσοδοφόρας περιοχής του δήμου μας και των κατοίκων του.

Μανουσογιάννης Μανούσος

Δημοτικός Σύμβουλος επικεφαλής της

ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ