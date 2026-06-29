ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Νέος υπάλληλος στον Δήμο Αμαρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Στο πλαίσιο της στελέχωσης του Δήμου μας και κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής μέσω Α.Σ.Ε.Π. ανέλαβε καθήκοντα, ειδικότητας Οδηγών, ο νέος υπάλληλος, κ. Τηλέμαχος Μαρούλης.
Η πρόσληψη υλοποιήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων περί επιλογής προσωπικού του δημόσιου τομέα Α.Σ.Ε.Π. διασφαλίζοντας τις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.
Ο κ. Τηλέμαχος Μαρούλης εντάσσεται άμεσα στο δυναμικό του Δήμου Αμαρίου με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών μας, καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ο Δήμαρχος Αμαρίου καλωσόρισε στην οικογένεια του Δήμου τον νέο υπάλληλο και του ευχήθηκε γόνιμη και δημιουργική συνεργασία στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους δημότες.

«Ο διορισμός του νέου υπαλλήλου στο Δήμο μας αποτελεί το πρώτο βήμα, ανοίγοντας τον κύκλο και για τις υπόλοιπες μόνιμες θέσεις που έχουν εγκριθεί. Αναμένουμε την κάλυψη τους με μόνιμο προσωπικό καθώς ο Δήμος Αμαρίου είναι ιδιαίτερα υποστελεχωμένος και οι ανάγκες του σε προσωπικό μεγάλες. Η Δημοτική Αρχή παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των επόμενων φάσεων των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, προσδοκώντας την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πλήρωση και των υπόλοιπων κενών οργανικών θέσεων» ανέφερε σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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