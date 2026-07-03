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Δήμος Πλατανιά : 2ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα Παραδοσιακών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα

Από: Team Πολ. Κρήτης

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“2ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα Παραδοσιακών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα στον Δήμο Πλατανιά”

Μετά τη μεγάλη επιτυχία και την θερμή ανταπόκριση που γνώρισε η περσινή διοργάνωση, ο Δήμος Πλατανιά διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα, την Τετάρτη 8 Ιουλίου και ώρα 9:00 μ.μ., στον αύλειο χώρο του Ι.Ν Αγίας Τριάδας Γαβαλομουρίου Βουκολιών.

Η εκδήλωση αποτελεί μια ξεχωριστή γιορτή της ελληνικής παράδοσης, φέρνοντας κοντά χορευτικά συγκροτήματα και πολιτιστικούς συλλόγους από τα Χανιά και την υπόλοιπη Ελλάδα, με στόχο τη διατήρηση, την προβολή και τη διάδοση της παραδοσιακής μουσικής και χορευτικής μας κληρονομιάς.

Στο φετινό αντάμωμα συμμετέχουν οι παρακάτω σύλλογοι:

• Η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος»
• Ο Παραδοσιακός Σύλλογος Βιγλάτορες

• Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. Χανίων
• Ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων

• Ο Σύλλογος Μακεδόνων – Θρακιωτών Ν. Χανίων «Ο Μέγας Αλέξανδρος»
• Ο Αθλητικός Χορευτικός Σύλλογος «Πελασγοί» Κολυμβαρίου

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ζωντανή κρητική μουσική με τους:
• Παναγιωτάκη Σπύρο (λαούτο)
• Κωνσταντουδάκη Αντρέα (λαούτο)
• Μαραγκάκη Γιάννη (λύρα)
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

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Team Πολ. Κρήτης
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