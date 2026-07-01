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Δήμος Ρεθύμνης : Κλειστή από σήμερα μέχρι την Παρασκευή η οδός Καισαρείας στον Πλατανιά, λόγω έργων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της εκτέλεσης έργου αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων δημοτικών οδών, πρόκειται να προχωρήσει στις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης – αναβιβασμού μεταλλικών σχαρών ομβρίων επί της οδού Καισάρειας (στην περιοχή Πλατανιά).

Οι εργασίες που άρχισαν να εκτελούνται το πρωί της Τετάρτης 01/07/2026 αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 03/07/2026, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός.

Ο Δήμος Ρεθύμνης παρακαλεί τους συμπολίτες και τους επισκέπτες οδηγούς καθώς και τους περιοίκους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να σεβαστούν τις σημάνσεις και τις υποδείξεις των αρμοδίων για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην εν λόγω οδό.

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